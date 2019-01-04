Правительство согласовало переезд ряда федеральных ведомств в «Москва-Сити»

14:50

Правительство РФ согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о переезде этих министерств и некоторых подконтрольных им ведомств в здание правительственного комплекса на территории делового центра "Москва-Сити", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Центральные аппараты этих министерств переедут в 2019 году в помещения здания правительственного комплекса, расположенного по адресу Пресненская набережная, дом 10, строение 2 на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити".

Там также будут размещены Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм и Росимущество, Центральное межрегиональное территориальное управление Росстандарта, федеральное автономное учреждение "Национальный институт аккредитации" и федеральное казенное учреждение "Центр поддержки", подведомственное Минэкономразвития.