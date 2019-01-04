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Правительство согласовало переезд ряда федеральных ведомств в «Москва-Сити»

14:50 4.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство РФ согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о переезде этих министерств и некоторых подконтрольных им ведомств в здание правительственного комплекса на территории делового центра "Москва-Сити", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Центральные аппараты этих министерств переедут в 2019 году в помещения здания правительственного комплекса, расположенного по адресу Пресненская набережная, дом 10, строение 2 на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити".

Там также будут размещены Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм и Росимущество, Центральное межрегиональное территориальное управление Росстандарта, федеральное автономное учреждение "Национальный институт аккредитации" и федеральное казенное учреждение "Центр поддержки", подведомственное Минэкономразвития.

Темы: Москва, Недвижимость
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Комментарии читателей
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04.01.2019, 16:37
Гость: Вроде бы

Медведев собирался перевести все правительственные учреждения в Новую Москву. Что ж, Москва Сити действительно новая, невиданная доселе, Москва. И центр разгрузит - эти чинуши вертолетами будут добираться до службы, благо на крыше небоскребов можно « парковаться»
04.01.2019, 16:25
Гость: Михаил

Эти новые здания правительственного комплекса принадлежат государству или эти министерства собираются платить аренду за эти помещения?
04.01.2019, 16:01
Гость: пенсионер

Я бы отправил все федеральные ведомства работать на Колыме.
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