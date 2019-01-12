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Жителей домов с газовыми плитами могут заставить заменить пластиковые окна

18:04 12.01.2019
© KM.RU
© KM.RU
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В России может быть запущена программа по замене пластиковых окон в жилых домах, в которых есть газовые плиты. Это связано с тем, что современные герметичные пластиковые стеклопакеты разрушаются не так легко, как деревянные, поэтому при взрывах представляют собой серьезную опасность для находящихся в помещении людей.

При этом нагрузка от взрывной волны может перераспределиться на стены и перекрытия, которые могут обвалиться. Разработка соответствующего законопроекта уже обсуждается.

Как сообщил источник издания URA.RU в Госдуме, «проанализировано множество случаев взрыва газа в жилых домах, в том числе в Магнитогорске. Специалисты пришли к выводам, что разрушений и жертв могло быть меньше. Окна сыграли роковую роль».

Ранее научно-технический центр «Взрывоустойчивость» предложил оборудовать пластиковые окна створкой, оснащенной специальным запорным устройством, способным в случае взрыва легко разблокироваться. Однако стоимость пластиковых окон с противовзрывными стеклопакетами будет как минимум в два раза превышать цену изделия обычной комплектации.

Директор Национального оконного союза Сергей Файзиев подтвердил, что такие устройства могут быть внедрены: «Главный вопрос — кто за это заплатит. В стране множество домов, в которые проведен газ. Речь идет о миллиардах рублей. Я сомневаюсь, что государство готово дотировать данную программу».

Согласно примерным подсчетам, переоснащение окон двухкомнатной квартиры в старом жилом фонде обойдется как минимум в 100 тыс. рублей.

Темы: Магнитогорск, Недвижимость
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Комментарии читателей
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13.01.2019, 02:15
Гость: АЛЕКСАНДР

Отказаться от пользования газом и все будут живы и здоровы !
13.01.2019, 01:09
Гость: Ха-ха-ха

Чушь!
Вопрос, чем отличается загазованное пропаном помещение индивидуальной котельной от помещения кухни в квартире?
Ни чем!
Однако, для взрывобезопасности в котельных устанавливаются окна площадь остекления, которых рассчитывается исходя от объема самого помещения котельной. И вопрос из какого материала эти окна сделаны никогда не стоял. Главное, что при взрыве газа вся сила взрыва уйдёт через оконный проем, не причинив разрушения перекрытиям и стенам дома.
Почему же в проектировании кухонь такие расчеты по окнам не делаются?
Кстати, заметили, что в во взорванном доме в Магнитогорске окна кухни меньше, чем в современных домах. Но и в современных домах они не соответствуют антивзрывному расчету.
Что касается защиты от взрыва газа, намного дешевле чем замена пластиковых окон на деревянные, будет установка датчика на пропан( он же и на угарный газ!), а на газовый трубопровод электромагнитный клапан, который при утечке по команде датчика перекроет газ в трубопроводе. Цена данного удовольствия не более 6-8 тыс. Руб.
13.01.2019, 00:14
Гость: CVYASHOK

А не лучше ли всем поставить газовые плиты с защитой ???
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