Жителей домов с газовыми плитами могут заставить заменить пластиковые окна

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В России может быть запущена программа по замене пластиковых окон в жилых домах, в которых есть газовые плиты. Это связано с тем, что современные герметичные пластиковые стеклопакеты разрушаются не так легко, как деревянные, поэтому при взрывах представляют собой серьезную опасность для находящихся в помещении людей.

При этом нагрузка от взрывной волны может перераспределиться на стены и перекрытия, которые могут обвалиться. Разработка соответствующего законопроекта уже обсуждается.

Как сообщил источник издания URA.RU в Госдуме, «проанализировано множество случаев взрыва газа в жилых домах, в том числе в Магнитогорске. Специалисты пришли к выводам, что разрушений и жертв могло быть меньше. Окна сыграли роковую роль».

Ранее научно-технический центр «Взрывоустойчивость» предложил оборудовать пластиковые окна створкой, оснащенной специальным запорным устройством, способным в случае взрыва легко разблокироваться. Однако стоимость пластиковых окон с противовзрывными стеклопакетами будет как минимум в два раза превышать цену изделия обычной комплектации.

Директор Национального оконного союза Сергей Файзиев подтвердил, что такие устройства могут быть внедрены: «Главный вопрос — кто за это заплатит. В стране множество домов, в которые проведен газ. Речь идет о миллиардах рублей. Я сомневаюсь, что государство готово дотировать данную программу».

Согласно примерным подсчетам, переоснащение окон двухкомнатной квартиры в старом жилом фонде обойдется как минимум в 100 тыс. рублей.