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В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России

21:12 19.01.2019
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный заявил, что невозвратные долги за услуги ЖКХ необходимо списать в масштабах всей страны, а не только Чечни.

Депутат напомнил, что невозвратные долги невозможно списать даже через суд, в случае подобного обращения ответчик заявит о применении исковой давности. «Можно, конечно, заставлять проходить всех, кто имеет долгосрочные долги, огромные судебные процессы, а можно принять решение, что они невозвратные, и списать их всем жителям Российской Федерации, не только Чечни», — сказал Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом, подчеркнул парламентарий, списание долгов должно касаться не только газа, но и других коммунальных услуг.

16 января суд в Грозном постановил списать долги населения республики перед ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» на сумму 9 млрд руб. Чеченская прокуратура мотивировала это тем, что компания не составила необходимых документов, а массовые требования о выплате долгов создавали социальную напряженность и могли повлечь за собой протестные выступления, пишет РБК.

В ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» с решением суда не согласились и заявили, что намерены его оспорить.

Позже с подобными инициативами обратились в региональные прокуратуры депутаты из Смоленской области, попросившие изучить,​ законно ли будет списать жителям региона долги на сумму 30 млрд руб., Чувашии (3 млрд руб.) и Башкирии (9 млрд руб.).

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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20.01.2019, 02:56
Гость: пенсионер

У меня другое предложение. Кто выступает за списание долгов по ЖКХ должен прийти в УК взять список должников, где обозначена сумма долга и оплатить. Ну и заодно оплатить за меня, добросовестного плательщика, за пару месяцев. А показать пример должен Кадыров и Куринный.
20.01.2019, 02:32
Гость: Дык

Да,я плачу по счётчику, где-то под 45 рублей в МЕСЯЦ.КАК можно,НА таких копейках накопить долги?
20.01.2019, 00:34
Гость: Это как же понимать?

Выходит, что тот, кто исправно платил,
В отличие от разгильдяя "дебил"?
"За так" проживать преисполненный жажды,
Не "вправе" ли впредь быть халявщиком каждый?
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