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Сбербанк решил провести метро в свой офис напротив «Москва‐Сити»

14:21 25.01.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Сбербанк ведет переговоры с РЖД и правительством Москвы по строительству станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) у нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити». В него планируют перенести штаб-квартиру банка, рассказал РИА «Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы обсуждаем у себя внутри формат, что „Сбербанк-Сити“ соединится полностью с линией метро и с МЦК, будет иметь транспортный хаб фактически внутри здания», — пояснил Кузнецов.

Если проект будет реализован, сотрудники банка смогут приезжать на метро «прямо внутрь здания». По оценке зампреда правления Сбербанка, в комплексе смогут работать 25–30 тысяч человек.

Сумму, которую планируется потратить на возведение комплекса на Кутузовском проекте, Кузнецов не назвал. Известно, что всего будет построено пять зданий. При этом объем затрат не должен превысить размер средств, которые Сбербанк получит от реализации объектов недвижимости, добавил зампред правления.

В ноябре прошлого года Сбербанк объявил, что планирует перенести свою штаб-квартиру в офисный комплекс напротив «Москва-Сити». Судьбу головного офиса банка на улице Вавилова в Москве пока не решили. Переехать сотрудники кредитного учреждения собираются к 2021 году.
 

Темы: Строительство и ремонт, ГУП «Московский метрополитен», Сбербанк
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Комментарии читателей
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25.01.2019, 18:04
Гость: Хмы

«Три переезда равны одному пожару.»
―Бенджамин Франклин — политический деятель, дипломат, учёный, изобретатель, журналист, издатель, масон. Один из лидеров войны за независимость США. Один из разработчиков дизайна Большой Государственной Печати США. Первый американец, ставший иностранным членом Российской академии наук.
Может дешевле будет купить работникам Сбербанка в офисном комплексе напротив «Москва-Сити» по Запорожцу?
Греф ты подумай и подсчитай.
25.01.2019, 16:22
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Денег нет, но вы держитесь, сука! :-)
25.01.2019, 15:33
Гость: проф. Преображенский

Это что бы быстро слинять с наворованными.... одной коробкой из под ксерокса не получиться........ и постоянный канал утечки
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