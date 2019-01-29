Реставраторы изуродовали московский особняк XIX века

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Житель Москвы Роман Попов опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографии старинного московского особняка, изуродованного во время реставрации. Речь идет о бывшем доходном доме в центре Москвы — «Доме Константинова», который расположен на пересечении сразу трех переулков: Сверчкова, Архангельского и Армянского.

На фотографиях видно, что несколько украшающих дом горельефов, выполненных в виде женских фигур, испорчены до неузнаваемости. Попов написал, что снимки были сделаны осенью.

«Спрашивали "что сейчас?" Проверил. Всё то же. Только снег идет и некоторые заплакали. Барельефов 10, т.к. половина в Армянском переулке, а половина - в Сверчковом. Такое сотворить - надо иметь особый «талант»...», - написал житель столицы.

«Отправил заявку в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 25 января. Срок рассмотрения - 30 дней, - написал автор. - Но у меня безусловно есть ощущение, что совершивший установку этого "колобка" на туловище несчастной нимфы ... или кто это? он глумился над нами».

Москвовед Александр Фролов рассказал изданию МК, что подобные случаи, к сожалению, в столице не редкость.

«Обычно такое происходит, когда за дело берутся не специалисты-реставраторы, а просто рабочие. Так бывает: в фирме, которая этим занимается, в штате числятся один-два реставратора, для порядку, а работают на самом деле не они», – объяснил специалист.

Дом был построен архитектором Августом Вебером по заказу купца Ксенофонта Топорова во второй половине XIX века. Изначально в нем было три этажа, где располагались меблированные квартиры. Обширные подвальные помещения сдавались под склады.

В 30-х годах прошлого столетия прошла первая реконструкция здания, после чего дом подрос на 2 жилых этажа с добавлением чердачного объема.

Следующее переустройство пришлось уже на 1970-е годы, когда строение передавали под государственные учреждения. Во время этих двух реконструкций бывший «Дом Константинова» лишился не только строго рассчитанных пропорций, но и кариатид, которые обрамляли оконные проемы третьего, тогда последнего, этажа. Фасад потерял всю прелесть своего декора из-за гладкой штукатурки, хотя некоторые барельефы остались на прежнем месте.

Название «Дом Константинова» особняк получил по фамилии следующих владельцев, троих братьев Константиновых, пишет News24.ru.