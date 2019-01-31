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СМИ нашли у главы «Газпрома» Миллера квартиру за миллиард рублей

14:21 31.01.2019
Фото gazprom.ru
Фото gazprom.ru
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет пятиэтажной квартирой общей площадью 1396 квадратных метров, выяснило издание Baza.

Квартира находится в центре Санкт-Петербурга на берегу Невы. Миллер купил ее в 2014 году. Baza оценивает рыночную стоимость недвижимости в миллиард рублей.

У главы «Роснефти» Игоря Сечина есть квартира в Коробейниковом переулке в Москве площадью 1229 квадратных метров. Несмотря на меньшую площадь, ее стоимость выше, чем у квартиры Миллера — около двух миллиардов рублей.

Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов в 2014-2016 годах (тогда он был первым вице-премьером РФ) купил 10 прилегающих друг к другу квартир в высотке на Котельнической набережной общей площадью 719 квадратных метров и стоимостью 600 миллионов рублей. В Фонде борьбы с коррупцией, рассказавшем о покупках, предполагали, что Шувалов хочет объединить эти квартиры в одну.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Недвижимость, Газпром
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Комментарии читателей
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31.01.2019, 16:39
Гость: Короче

пора продать оставшуюся за государством российским долю в 21% в Газпроме И Роснефти и в Росси установится безкоррупционный рай и полноее благоденствие без революций и экономичесских поттрясенний.
31.01.2019, 16:34
Гость: Алекс.Ин:

Наверное, миллеров, грефов, шуваловых и прочих сечиных, получающих по не одному млн руб. в день жаба задушила, иначе они хотя бы немного поделились с простым людом, получающим за работу гроши в буквальном смысле слова, на элементарное выживание. Но для этого надо иметь хотя бы совесть, то есть "весть свыше", а она до них, видимо, не доходит, хотя вроде и Патриарх взялся доносить эту весть до барыг, усевшихся на "национальное достояние"...
31.01.2019, 16:26
Гость: Там "Аврора"

рядом стоит.
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