Лужков рассказал об интересе Трампа к строительству ТК «Охотный ряд»

20:51

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил, что нынешний президент США Дональд Трамп в конце 1990-х годов, будучи бизнесменом, вел переговоры с правительством российской столицы об инвестировании в торговый комплекс "Охотный ряд".

"Трамп был в Москве. У него были контакты с Ресиным (бывший глава стройкомплекса Москвы, ныне депутат Госдумы Владимир Ресин - Ред.) по делам, связанным со строительством подземного торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. Он намеревался принять участие в сооружении этого комплекса", - сказал Лужков "Интерфаксу", добавив, что речь идет о конце 1990-х годов.

"Однако это намерение не получило продолжения", - отметил экс-градоначальник.

На вопрос, имели ли контакты Трампа с правительством Москвы единичный или многократный характер, Лужков сказал: "Один-два раза, не более того".

На просьбу уточнить, инвестировал ли Трамп в московские объекты, бывший мэр заметил: "Намерения были, обсуждения были - они касались этого самого подземного комплекса, но дальше этого дело не пошло".

Ранее в телеграм-каналах появилась запись телевизионного сюжета, датированного 1995 годом, о переговорах чиновников московского правительства во главе с тогдашним главой стройкомплекса столицы Владимиром Ресиным и группы предпринимателей США, занимающихся недвижимостью. На этих кадрах запечатлен человек, похожий на Дональда Трампа.