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Россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд руб. в год

19:20 22.02.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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По подсчетам аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, среднестатистический россиянин заплатит за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.

Исходя из данных Росстата о количестве населения и с учетом норм вывоза мусора на человека в каждом регионе население будет платить 179,9 млрд руб. в год, подсчитали эксперты. В расчетах не учитывались скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов, пишет РБК.

В реформу уже вошло 70 регионов, оставшиеся должны включиться в нее до конца текущего года, говорил в конце января глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, исключение до 2022 года получили города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Но Севастополь решил не пользоваться отсрочкой.

Дороже всего вывоз мусора обойдется жителям Московской области. В регионе с самой большой нормой накопления ТКО и расценками региональных операторов, значительно превышающими среднероссийские, сумма в пересчете на одного жителя составит, по подсчетам экспертов, 3062 руб. в год. Московская область стала лидером рейтинга, поскольку установила норматив накопления ТКО в кубометрах с одного квадратного метра жилья с учетом количества проживающих.

На втором месте Ленинградская область, где за вывоз отходов придется отдать 2845 руб. на человека в год. Дорого обойдется мусор и жителям Камчатского края — 2645 руб.

Самая низкая стоимость вывоза определена в Амурской области — 45,12 руб. на человека в год (переход на новую схему оплаты пока не произошел). Житель Приморского края заплатит 227,35 руб. в год, житель Дагестана — 390 руб.

Мусорная реформа в России началась в 2019 году. Она предполагает конкурсный выбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора. Это станет отдельной платной коммунальной услугой, в среднем она будет обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека, прогнозировал вице-премьер Алексей Гордеев. 

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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22.02.2019, 22:48
Гость: Не зря же

там сын чайки.
22.02.2019, 21:55
Гость: Працельс

Проблема мусора решается элементарно)))
но я уверен что никто здесь не знает как)))
имхо тяжело с мозгами)))
поэтому объявляю конкурс
отгадавшему - Hennessy XO)))
22.02.2019, 21:28
Гость: "Главный"

по помойкам пошел вразнос.
Страна и народ ему уже не интересны.
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