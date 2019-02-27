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Путин поручил снизить ставку по ипотеке минимум до 8%

11:50 27.02.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять дополнительные меры для снижения процентной ставки по ипотечным кредитам до 8% годовых и менее. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

Доклад о реализации поручения главы российского государства по этому поводу правительство должно предоставить до 15 января 2020 года. Далее подразумевается отчетность раз в полгода.

Кроме того, отметил Путин, в стране должны быть созданы финансовые инструменты, в том числе и кредитные, направленные на поддержку индивидуального жилищного строительства. Отчитаться об этом аппарату нужно до 1 июля 2019 года.

Президент подчеркнул, что в законодательство РФ до 1 июля текущего года необходимо внести изменения, согласно которым попавшим в трудную жизненную ситуацию гражданам будут предоставляться «ипотечные каникулы».

Такая мера подразумевает отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам. Кроме того, кредиторам на указанный период запретят применять предусмотренные законом меры при нарушении заемщиком сроков возврата основной суммы долга. Это должно также касаться уплаты процентов по соответствующим договорам и обращений взыскания на заложенное имущество, если оно является единственным жилым помещением заемщика.

Ответственными за выполнение поручений Путин назначил премьер-министра России Дмитрия Медведева и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Ипотека в России, Недвижимость, Рынок недвижимости в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.02.2019, 16:20
Гость: Путин

поручил,да кто ж его болезного слушает!Слишком много он наблаблаблавил,чтобы обращать внимание на очередное блабла.
27.02.2019, 16:17
Гость: Что ни жертва ЕГЕ,

то работник на ниве сборища самых безграмотных,бесстыжая банда братвы журналистской,кормящаяся под столом пирующего ворья с образованием юриста,тоже щайки безграмотнх особей,косноязычных и вечно пахнущих холостяцким особенным потом,кто растолкует вам значение слова минимум?
27.02.2019, 16:10
Гость: XeX

Это потому что рубль по системе "валютного комитета" (currency board) ЦБ РФ является по факту отстойником американской долларовой инфляции. Работает это очень просто. Чтобы не было инфляции, экономика должна быть насыщена реальным товаром или сырьем для его производства.

Американцы перебрасывают виртуальные цифры свежесозданных долларов на корр. счет российских нефте-трейдеров, а те переводят их на корр. счет ЦБ РФ, чтобы получить рубли. Последний печатает рубли по курсу в эквиваленте поступивших виртуальных долларов и отдает назад нефтетрейдерам. Но этим рублям не соответствует никакой физический товар - наоборот, физическая нефть и все потенциальные продукты ее переработки (растворители, бензины, пластмассы, эл. энергия) покидают экономику РФ. А в США напротив - экономика наполняется всем вышеперечисленным. Согласно этому нехитрому механизму рубль как бы забирает на себя всю инфляцию от создания новых долларов.

У ЕС такой проблемы нет - там следят за товарным наполнением экономики и сырье не вывозят. А вывод практический один и очень для путинистов неприятный: чем больше РФ продаст нефти за доллары и чем цена ее выше - тем больше будет в РФ рублевая инфляция, которая тут же съест все надбавки к зарплатам и пенсиям. От повышения цены нефти выигрывают только олигархи, выводя больше долларов в оффшоры, а получающие зарплату в инфляционных рублях - проигрывают.
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