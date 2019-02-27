Путин поручил снизить ставку по ипотеке минимум до 8%

11:50

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять дополнительные меры для снижения процентной ставки по ипотечным кредитам до 8% годовых и менее. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

Доклад о реализации поручения главы российского государства по этому поводу правительство должно предоставить до 15 января 2020 года. Далее подразумевается отчетность раз в полгода.

Кроме того, отметил Путин, в стране должны быть созданы финансовые инструменты, в том числе и кредитные, направленные на поддержку индивидуального жилищного строительства. Отчитаться об этом аппарату нужно до 1 июля 2019 года.

Президент подчеркнул, что в законодательство РФ до 1 июля текущего года необходимо внести изменения, согласно которым попавшим в трудную жизненную ситуацию гражданам будут предоставляться «ипотечные каникулы».

Такая мера подразумевает отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам. Кроме того, кредиторам на указанный период запретят применять предусмотренные законом меры при нарушении заемщиком сроков возврата основной суммы долга. Это должно также касаться уплаты процентов по соответствующим договорам и обращений взыскания на заложенное имущество, если оно является единственным жилым помещением заемщика.

Ответственными за выполнение поручений Путин назначил премьер-министра России Дмитрия Медведева и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.