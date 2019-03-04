..«Не может человек в соседней области создавать в 20 раз больше мусора!»..

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Выставленные за январь счета по уборке мусора уже привели к разгону инфляции сильнее, чем растущие цены на бензин

Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раза, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

© KM.RU, Илья Шабардин

РБК со ссылкой на исследование пишет, что минимальный действующий тариф установлен для жителей города Дагестанские Огни в Дагестане. Он составляет 93,48 руб. за 1 куб. м отходов. Максимальный тариф действует на Таймыре, в технологической зоне Березовского района Красноярского края — 2487,85 руб. При этом минимальные тарифы в Дагестане и Красноярском крае отличаются в 9,7 раза — 93,48 руб. и 905,54 руб. за 1 куб. м соответственно, а максимальные тарифы различаются лишь в 5,5 раза.

По данным Finexpertiza, средний тариф (среднее арифметическое минимального и максимального значений тарифов) составляет в России 562 руб. за 1 куб. м. Средние тарифы на вывоз отходов по стране отличаются в шесть-десять раз, подсчитали эксперты. Так, в Красноярском крае средний тариф составляет 1697 руб. за куб. м, в Дагестане — 273 руб., а в Приморье — 182 руб.​

При этом стоит отметить, что в настоящее время "мусорная реформа", реализация ее положений и программ серьезно "пробуксовывает" минимум в 15 субъектах России. Однако даже в тех регионах, где процесс начался с 1 января, предстоит корректировка подходов как к самой реформе, так и, главное, к тарифообразованию и ценам на услуги.

О проблемах реформы и методах их решения Накануне.RU поговорило с депутатом Государственной думы, председателем профильного комитета по экологии Владимиром Бурматовым.

– Владимир Владимирович, что можно зафиксировать по итогам двух месяцев работы после начала "мусорной реформы"? Есть какие-то особо болезненные точки на карте страны?

– Безусловно, достаточно упомянуть, что примерно 15 субъектов в России так и не смогли приступить к реализации положений реформы.

– То есть как это не смогли?

– Да, не смогли. В каких-то субъектах так и не был выбран региональный оператор, та компания, которая должна была отвечать за вывоз и переработку. В части регионов, несмотря на выбор регоператора, у последнего начались проблемы с местными властями, которые зачастую просто не дают ему работать, и так далее и тому подобное.

Ситуации везде разнятся, мы ведем мониторинг, исходя из наших данных, я и говорю примерно о 15 проблемных субъектах. По части есть уже обращение в надзорные ведомства от наших коллег – представителей Минприроды России, других ведомств.

– А можете назвать эти субъекты?

– Что касается тех, кто не перешел, упомяну Краснодарский край, Ленинградскую область, Курганскую область, ХМАО (где был отменен конкурс по выбору регоператора, – прим.), ряд других субъектов. Тут важно понимать, что к таким регионам относятся и зоны, так сказать, действительно проблемные с самого начала. Районы, например, Крайнего Севера, куда ни один оператор просто не желает "заходить" – там нет "экономики" для работы с мусором, соответственно, отсутствуют и какие-либо стимулы для работы бизнеса. Но это все-таки исключение.

– Вы упомянули, что с ценообразованием "беда", многие люди действительно не понимают, почему должны оплачивать вывоз мусора по таким ценам? Есть комментарий?

– Тарифы в регионах – это вообще отдельная история, с которой плотно и отдельно надо разбираться. Но есть еще и нормы накопления ТБО на человека. Мы проанализировали ситуацию, сегодня в регионах эти нормы могут отличаться в 20 раз!

В разы разнятся нормы для жителей многоквартирных домов по России, нормы для предпринимателей, ведущих свое дело, вообще отличаются от региона к региону в 500 раз! Понятно же, что не может человек в условной N-ской области генерировать мусора в 20 раз больше, чем обыватель в соседней области. Кто с этим должен разбираться? Вот и недовольны люди, а мы вынуждены реагировать.

Сейчас к таким проблемным с точки зрения прозрачности субъектам мы относим до 25 регионов. В части которых местные власти просто скомандовали – с 1 января будет такой-то тариф и такая-то норма накопления мусора! Понятно, что люди недовольны и не понимают, за что им выставляют счета.

– На ваш взгляд, что сегодня прежде всего необходимо предпринять региональным властям, правительству страны для того, чтобы не допустить роста недовольства?

– Весь 2019-й год необходимо заниматься и заниматься настройкой системы. Следить за ценообразованием, корректировать в случае необходимости нормы, в общем, в целом доводить систему до рабочего состояния. У нас ведь остаются субъекты, где, несмотря на законодательство, грубо говоря, плата за вывоз мусора сохраняется и как коммунальная услуга, и проходит также отдельной строкой в других платежах! Естественно, люди не понимают этой системы двойных поборов и жалуются, с 1 января ни одна управляющая компания формально к сбору и вывозу мусора отношения не имеет. Но на местах, на практике, дело обстоит по-другому.

Все эти проблемы, повторюсь, предстоит устранить в текущем году. И заставить власти "отстающих" регионов заниматься реформой, а не говорильней.

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Добавим, что согласно федеральному законодательству, отсрочку начала "мусорной реформы" в 2019 году получили лишь три субъекта, ими стали города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. По подсчетам аналитиков компании FinExpertiza, в целом "мусорная реформа" обойдется гражданам в сумму порядка 180 млрд руб. в год, выставленные за январь счета по уборке мусора уже привели к разгону инфляции сильнее, чем, например, растущие цены на бензин и топливо.

Автор: Денис Лузин