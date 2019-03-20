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СМИ: Росреестр оценил стоимость участка, на котором стоит особняк Шувалова, в 2800 раз дешевле

21:14 20.03.2019
Фото с сайта premier.gov.ru

Росреестр оценил земельный участок бывшего вице-премьера Игоря Шувалова площадью 7,6 га, расположенный в Одинцовском районе Подмосковья, в 107,5 тысячи рублей

Об этом стало известно журналистам проекта Baza.

На этом участке, как указывают авторы расследования, стоит большой особняк главы ВЭБа, за который он ежегодно должен платить 323 рубля. При этом соседний участок принадлежит предпринимателю Сулейману Керимову. Его площадь составляет 19 гектаров и стоит он 734 млн рублей. Таким образом, журналисты сделали вывод, что гектар земли в том районе стоит порядка 39 млн рублей, а реальная стоимость участка Шувалова должна быть в 2800 раз выше — около 296,5 млн рублей.

В то же время, как отмечает портал, к этому участку примыкают еще три, которые также принадлежат Шувалову, и их кадастровая стоимость близка к рыночной — 20 млн, 53 млн и 7 млн рублей. Обо всем этом журналисты узнали после того, как в декабре прошлого года судебные приставы завели исполнительное производство в отношении принадлежащей семье Шуваловых компании «Заречье-4», в собственности которой и находится участок. Суть претензий приставов — долг по «налогам и сборам» в размере семи тысяч рублей.

Темы: Элитная недвижимость
Источник: URA.RU
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 01:30
Гость: ramzay

а простые построят домишко на заработанные ,а потом за то что ты построил с тебя будут доить налоги !получается проще дома не строить !а просто проедать и прогуливать...
21.03.2019, 00:16
Гость: Вообще-то,

там сотка стоит 10 млн, а тут гектар 39? Кто-то не в ладах с арифметикой
20.03.2019, 23:27
Гость: Вот они где пенсионные деньги !

Такая страна. Газ под давлением прет по трубам, нефть в три раза больше чем в СССР вывозят за кордон по цене в 100 раз больше чем в СССР, лес китайцы эшелонами гонят в поднебесную, рыбу за кордон, краба за кордон, агломерат за кордон ч.... не русский параходами отправляет. И нет денег на пенсии ! Да и не пенсии это , а жалкая подачка чтобы не сдохнуть. И на нее у этих окурков нет денег. А сколько таких Шуваловых, ротенбергов , депутатов, губернаторов и челяди их обслуживающей.
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