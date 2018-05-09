9 Мая - день памяти в нашей истории

У даты 9 мая есть свое значение, свое историческое место

Именно 9 мая фашистская Германия признала свое поражение во Второй мировой войне и подписала акт о капитуляции. Агрессор признал себя побежденным.

В 22 часа 43 минуты в Европе и ровно на два часа позже в Советском Союзе произошло подписание акта, означавшего конец войны.

Однако здесь стоит сделать оговорку. Безусловно, ввиду элементарного отсутствия связи, нежелания попадать в плен и фанатичной веры в «идеи» отдельные военные действия с военачальниками рейха продолжались.

Официально данное противостояние, фактически добивание остатков сил агрессоров, продолжалось вплоть до 1955 года – именно до этого времени СССР юридически находился в состоянии войны с Германией, считают многие современные историки.

Празднование в Советском Союзе первого Дня Победы неразрывно связано с искренней радостью и чувством огромного облегчения. Люди на улицах от всей души поздравляли друг друга с окончанием войны, плакали, смеялись, обнимались. Празднований такого размаха страна больше не видела. Вечером в столице прогремел неслыханный салют: выстрелили тридцатью залпами из тысячи орудий, а функции иллюминации ночного неба выполняли прожекторы ПВО.

Однако собственно праздничный парад на Красной площади был организован только 24 июня. Именно столько времени заняла подготовка официального праздника со дня утверждения указа, в том числе и пошив формы для тысяч его участников. К этому событию готовились очень тщательно. Солдаты, участники войны, привыкли к военной жизни, а не к торжественным шествиям с чеканкой шага. Тренировались по десять часов в сутки. Доходило до того, что на тренировках чертили линии, куда должна попадать при чеканке шага ступня, и даже натягивали веревочки для определения высоты размаха ноги. И критерии отбора тоже были строгие: рост не ниже 170 сантиметров и обязательно – Герой.

Организация парада была на очень высоком уровне, но впечатление несколько испортила плохая погода. Весь день лил сильный дождь, местами – ливень. Руководили парадом К.К. Рокоссовский и Г.К. Жуков. Глава СССР уступил свое почетное место в середине Мавзолея генералам-победителям, отступив на трибуну.

Существует забавная история-легенда о том, что на месте Г.К. Жукова в качестве принимающего парад главнокомандующего должен был выступить сам Иосиф Виссарионович, однако в ходе репетиции он упал с норовистого коня Кумира и отказался от этой роли, а Георгий Константиновичу приказал принимать парад вместо себя только на этом резвом коне. Данное условие Жуков выполнил с блеском.

В параде участвовали и люди, и техника, а завершился он знаменитым торжественным свержением и сожжением у подножия Мавзолея знамен и штандартов фашистской Германии.

Освобожденная Европа тоже отмечала победу празднованиями. Люди повсеместно поздравляли друг друга и чествовали возвращающихся солдат-победителей.

В Букингемском дворе и на Трафальгарской площади в Лондоне народ поздравляли королевская чета – Елизавета и Георг VI – и премьер-министр Уинстон Черчилль. В Соединенных Штатах тоже чествовали победителей и одновременно горевали о кончине президента Ф.Д. Рузвельта, не дожившего до победы почти месяц.

Кстати, в СССР и странах-союзницах разнятся не только даты, но и наименования праздника Победы. В СССР это День Победы, а в Европе и Америке – День Победы в Европе или просто День Европы. В Штатах есть еще несколько подобных праздников: 15 августа – День Победы над Японией, и 2 сентября – День Победы во Второй мировой войне.

Однако в Советском Союзе два года спустя после первого празднования день 9 мая перестал быть праздничным и выходным. Это объяснялось необходимостью оправиться от войны: говорили, что ничто не должно напоминать народу об ужасах военного лихолетья. Но значение этого дня оставалось: выпускались открытки, люди встречались и поздравляли друг друга. Официальный праздник вернул юбилей: к 20-летию Победы день вновь стал выходным и возобновился масштаб празднования.

С распадом Советского Союза о празднике на некоторое время забыли. Страны оправились от развала и начали возвращаться к традиции празднования Дня Победы примерно к середине 1990-х годов. В России праздник вернулся в 1995 году и продолжается до сих пор.

Продолжают праздновать Победу и страны-союзницы. В 2004 году Ассамблея ООН даже признала обе всемирно известные даты – и 8 мая, и 9 мая, отдав дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

День Победы – это день памяти всенародной истории, памяти о мужестве и героизме тех, кто ценой своей жизни проложил нам дорогу в будущее.