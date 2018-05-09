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«Война – это не футбольный матч, где считают очки»

16:45 9.05.2018 , Алексей Исаев
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Подводя итог всем потерям за всю войну, имеем соотношение 1,5-1,7 наших за одного немца

Сегодня День Победы. Каждый год по этому поводу в обществе разгораются острые дискуссии, в том числе и о потерях нашей страны во время Великой отечественной войны.

Портал KM.RU предлагает читателям интервью с одним из самых авторитетных историков нашей страны Алексеем Исаевым, который отвечает на вопросы, связанные с темой «цена победы».

Не надо думать, что обороняющийся всегда в выигрышном положении

- Самый тяжелый период - это начало войны, до октября 1941 года. Красная армия несколько раз попадала в окружение, все знают о Киевском котле, Брянском, Вяземском, Уманском и других. В этот период потери были 10 к 1, то есть десять наших за одного немца.

Но в дальнейшем ситуация улучшалась: Московская битва и кампания 1942 года велась при соотношении четыре к одному. Зимой 1943-44 годов мы перешли к маневренным операциям, произошел радикальный перелом и с лета 1944 года стало совсем хорошо. Это уже была стратегия сокрушения противника.

Отдельно скажу о Сталинграде. На самом деле Сталинградская битва – очень долгая, она началась 17 июля 1942 года. В окружение у нас попали части сил 62 армии в Большой излучине Дона, было поражение пехоты 4-й танковой армии Крюченкина. В сентябре 1942 года у нас серьезные потери, по моим оценкам, не менее трех, а то и четырех красноармейцев за одного немца. Сражение к северу Сталинграда было неблагоприятно для Красной армии, ведь у немцев было превосходство в тяжелой артиллерии.

Впрочем, если брать весь период, то получим среднюю температуру по больнице. Поэтому правильнее посмотреть потери при разгроме котла, в котором находились немцы. Здесь мы теряли вдвое-втрое меньше противника.

Теперь переходим к Курской дуге. Курская битва началаcь с операции «Цитадель» и длилась вплоть до освобождения Харькова. Кстати, не надо думать, что обороняющийся всегда в выигрышном положении, это очень упрощенный взгляд считать, что одни идут в полный рост, а другие их косят из пулеметов.

Когда немцы наступали, пытаясь окружить наш Курский выступ, было один к одному на центральном фронте, и два немца за одного красноармейца под Белгородом. Под Прохоровкой соотношение неудачно для нас, но потом за счет ошибок немцев мы выправили потери. А когда Красная армия перешла в наступление соотношение оценивается как два, три, а в некоторых худших случаях даже и четыре наших за одного военнослужащего противника.

Берлинская операция была очевидным успехом Красной армии во всех смыслах

Заплатив кровью сегодня, можно выиграть завтра, то есть вопрос потерь не простой и соотношение нелинейно. Это не очки на футбольном матче. В апреле-мае 1944 года Красная армия разгромила немцев в Крыму, и тут уже мы потеряли в четыре раза меньше противника.

В 1944 году были и котлы, в которых немцы попадали, и с тяжелыми потерями выходили из окружения. Правда, считать соотношение здесь затруднительно, поскольку немцы утратили множество своих документов, но были эпизоды, когда немцев косили при минимальных потерях с нашей стороны. На тактическом уровне противник мог терять и в десять, и в двадцать раз больше частей Красной армии.

При Балатоне, а это 1945 год, мы и наступая, и обороняясь, наносили урон противнику больше, чем он нам. Тут сказывался и фактор утраты морального духа венграми. Они воевали хуже.

И, наконец, Берлинская операция была очевидным успехом Красной армии во всех смыслах. Потери немцев намного превосходили наши, в три-четыре раза, хотя точный подсчет затруднен опять же из-за утраты немецких документов.

Подводя итог всем потерям за всю войну, имеем соотношение 1,5-1,7 наших за одного немца. Все же нельзя говорить, что потери были равными.

Когда говорят, что потери у Красной армии были значительно больше, например, называют цифру два к одному, то учитывают еще и смертность в плену. Но известно же, что в немецких концлагерях была огромная смертность пленных, а пленные немцы в СССР еще потом участвовали в восстановлении народного хозяйства нашей страны, то есть они остались живы.

Беседовал Дионис Каптарь

Темы: История Великой Отечественной войны, История Второй мировой войны, История СССР, История ХХ века, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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10.05.2018, 00:40
Гость: Вспомнилось

РККА за время от введения всеобщей воинской обязанности увеличилась количественно (получается, менее чем за два года до войны) раза в три. Отсюда: казарменный фонд, полигоны, стрельбища, тактические поля, танкодромы, снабжение и масса других проблем.Кадровые вопросы, да, забрали офицеров запаса, но обучить их надлежащим образом и не смогли. На войне пришлось.Чтобы понятно: ни о какой нормальной боевой учебе не могло быть и речи. Наш родственник-комполка - в 46г. из германии вместе с дивизией переформированной в мс бригаду переведен в Моск. военный округ, обустройство заняло больше года,никакой учебы не было. Боеспособность держалась исключительно на опыте фронтовиков. В общем, похоже, РККА накануне ВОВ-огромный лагерь новобранцев.В противном случае всё происходило бы по другому. Но это отд. вопрос.
10.05.2018, 00:34
Гость: зарождение ИхТамНетов

"Советское руководство бросило на произвол судьбы миллионы красноармейцев, оказавшихся в немецком плену во время Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют документы, обнаруженные историками после оцифровки Архива внешней политики. Константин Богуславский изучает переписку, касающуюся отношений Советского Союза и Международного Красного Креста. Письма, которые исследователь предоставил Радио Свобода, раскрывают шокирующую историю о том, что Кремль не только не интересовался судьбой своих граждан, но и препятствовал попыткам иностранных государств облегчить их участь.
Константин Богуславский рассказывает о своих находках.
– Сколько граждан СССР побывало в плену?
– По разным данным, в плен попало от 4 до 6 миллионов человек, примерно две трети погибли в немецком плену. Такой большой разброс в оценке количества военнопленных объясняется разным подходом и методикой подсчета среди групп историков и демографов, занимавшихся этим вопросом. Огромное количество жертв было вызвано жестоким отношением к советским пленным и отказом от применения к ним международных конвенций со стороны Германии".
09.05.2018, 22:58
Гость: xmyr

Потери попавших в плен немцев были тоже высокими примерно 30-38% , но конечно не идут ни вкакое сравнение с потерями русских в немецком плену.
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