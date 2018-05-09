«Война – это не футбольный матч, где считают очки»

Подводя итог всем потерям за всю войну, имеем соотношение 1,5-1,7 наших за одного немца

Сегодня День Победы. Каждый год по этому поводу в обществе разгораются острые дискуссии, в том числе и о потерях нашей страны во время Великой отечественной войны.

Портал KM.RU предлагает читателям интервью с одним из самых авторитетных историков нашей страны Алексеем Исаевым, который отвечает на вопросы, связанные с темой «цена победы».

Не надо думать, что обороняющийся всегда в выигрышном положении

- Самый тяжелый период - это начало войны, до октября 1941 года. Красная армия несколько раз попадала в окружение, все знают о Киевском котле, Брянском, Вяземском, Уманском и других. В этот период потери были 10 к 1, то есть десять наших за одного немца.

Но в дальнейшем ситуация улучшалась: Московская битва и кампания 1942 года велась при соотношении четыре к одному. Зимой 1943-44 годов мы перешли к маневренным операциям, произошел радикальный перелом и с лета 1944 года стало совсем хорошо. Это уже была стратегия сокрушения противника.

Отдельно скажу о Сталинграде. На самом деле Сталинградская битва – очень долгая, она началась 17 июля 1942 года. В окружение у нас попали части сил 62 армии в Большой излучине Дона, было поражение пехоты 4-й танковой армии Крюченкина. В сентябре 1942 года у нас серьезные потери, по моим оценкам, не менее трех, а то и четырех красноармейцев за одного немца. Сражение к северу Сталинграда было неблагоприятно для Красной армии, ведь у немцев было превосходство в тяжелой артиллерии.

Впрочем, если брать весь период, то получим среднюю температуру по больнице. Поэтому правильнее посмотреть потери при разгроме котла, в котором находились немцы. Здесь мы теряли вдвое-втрое меньше противника.

Теперь переходим к Курской дуге. Курская битва началаcь с операции «Цитадель» и длилась вплоть до освобождения Харькова. Кстати, не надо думать, что обороняющийся всегда в выигрышном положении, это очень упрощенный взгляд считать, что одни идут в полный рост, а другие их косят из пулеметов.

Когда немцы наступали, пытаясь окружить наш Курский выступ, было один к одному на центральном фронте, и два немца за одного красноармейца под Белгородом. Под Прохоровкой соотношение неудачно для нас, но потом за счет ошибок немцев мы выправили потери. А когда Красная армия перешла в наступление соотношение оценивается как два, три, а в некоторых худших случаях даже и четыре наших за одного военнослужащего противника.

Берлинская операция была очевидным успехом Красной армии во всех смыслах

Заплатив кровью сегодня, можно выиграть завтра, то есть вопрос потерь не простой и соотношение нелинейно. Это не очки на футбольном матче. В апреле-мае 1944 года Красная армия разгромила немцев в Крыму, и тут уже мы потеряли в четыре раза меньше противника.

В 1944 году были и котлы, в которых немцы попадали, и с тяжелыми потерями выходили из окружения. Правда, считать соотношение здесь затруднительно, поскольку немцы утратили множество своих документов, но были эпизоды, когда немцев косили при минимальных потерях с нашей стороны. На тактическом уровне противник мог терять и в десять, и в двадцать раз больше частей Красной армии.

При Балатоне, а это 1945 год, мы и наступая, и обороняясь, наносили урон противнику больше, чем он нам. Тут сказывался и фактор утраты морального духа венграми. Они воевали хуже.

И, наконец, Берлинская операция была очевидным успехом Красной армии во всех смыслах. Потери немцев намного превосходили наши, в три-четыре раза, хотя точный подсчет затруднен опять же из-за утраты немецких документов.

Подводя итог всем потерям за всю войну, имеем соотношение 1,5-1,7 наших за одного немца. Все же нельзя говорить, что потери были равными.

Когда говорят, что потери у Красной армии были значительно больше, например, называют цифру два к одному, то учитывают еще и смертность в плену. Но известно же, что в немецких концлагерях была огромная смертность пленных, а пленные немцы в СССР еще потом участвовали в восстановлении народного хозяйства нашей страны, то есть они остались живы.

Беседовал Дионис Каптарь