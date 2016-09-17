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Директор NASA выступили против частных ракет

09:45 17.09.2016

На конференции Американского института аэронавтики и астронавтики директор NASA Чарльз Болден заявил, что не одобряет создание крупных ракет-носителей частными компаниями.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По мнению Болдена, созданием ракет-носителей должны заниматься исключительно специалисты NASA. Отметим, что данное утверждение противоречит словам бывшего заместителя директора агенства Лори Гарвер, которая отмечала, что NASA не должно конкурировать с частными компаниями, а наоборот, должно стимулировать их развитие.

В 2018 году должен состояться первый пробный полет американской сверхтяжелой ракеты-носителя для пилотируемых экспедиций - Space Launch System (SLS). Стоимость разработки и проектирования SLS оценивается в 13 миллиардов долларов.

По замыслу разработчиков, данная ракета должна стать самой мощной в мире. Она предназначена для полетов в межпланетное пространство, в том числе к Марсу.

Темы: Космические исследования и открытия, Наука и технологии, NASA
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