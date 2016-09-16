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В Перу обнаружены «джинсы» возрастом 6000 лет

11:11 16.09.2016

Международная группа ученых обнаружила самую старую в мире ткань, окрашенную индиго. В настоящее время этот краситель применяется при изготовлении джинсов.


Фото с сайта advances.sciencemag.org

Описание открытия опубликовано в журнале Science.

Артефакт был найден на Уака Приета (Huaca Prieta) — холме на северном побережье Перу. По словам ученых, когда они обнаружили кусок хлопчатобумажной ткани, его цвет был неразличим из-за серой грязи. Однако после тщательной промывки оказалось, что он был покрыт синей краской. Результаты химического анализа продемонстрировали, что в состав красителя входили химические соединения индиготин и индирубин — ключевые компоненты индиго.

Согласно оценке специалистов, возраст находки достигает шесть тысяч лет. До этого самым старым артефактом, содержащим индиго, считался кусок ткани, найденный в Египте и датированный четырьмя тысячами лет.

Индиго является одним из наиболее распространенных красителей в древнем мире и в настоящее время. Он используется при производстве чернил и акварели, а также применяется для окраски хлопчатобумажных волокон при производстве джинсовой ткани.

Темы: Интересные факты в мире науки, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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16.09.2016, 13:14
Придется

потомкам Леви Страуса теперь отстегивать перуанцам!
16.09.2016, 13:06
пиндосов

тогда и в проекте не было
16.09.2016, 11:23
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Судя по возрасту - джинсы пиндосовские...
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