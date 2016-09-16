В Перу обнаружены «джинсы» возрастом 6000 лет

Международная группа ученых обнаружила самую старую в мире ткань, окрашенную индиго. В настоящее время этот краситель применяется при изготовлении джинсов.



Фото с сайта advances.sciencemag.org

Описание открытия опубликовано в журнале Science.

Артефакт был найден на Уака Приета (Huaca Prieta) — холме на северном побережье Перу. По словам ученых, когда они обнаружили кусок хлопчатобумажной ткани, его цвет был неразличим из-за серой грязи. Однако после тщательной промывки оказалось, что он был покрыт синей краской. Результаты химического анализа продемонстрировали, что в состав красителя входили химические соединения индиготин и индирубин — ключевые компоненты индиго.

Согласно оценке специалистов, возраст находки достигает шесть тысяч лет. До этого самым старым артефактом, содержащим индиго, считался кусок ткани, найденный в Египте и датированный четырьмя тысячами лет.

Индиго является одним из наиболее распространенных красителей в древнем мире и в настоящее время. Он используется при производстве чернил и акварели, а также применяется для окраски хлопчатобумажных волокон при производстве джинсовой ткани.