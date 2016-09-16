Японец продемонстрировал смертоносную водяную пушку

На YouTube-канале Asp появилось видео, на котором японский изобретатель продемонстрировал созданную им водяную пушку, способную нанести человеку серьезный вред и даже убить его.



Стоп-кадр из видео в YouTube

На ролике видно, как струя воды разбивает компакт-диск и толстое оргстекло. Кроме того, в ролике показаны чертежи устройства и описывается принцип его действия - при помощи сжатого воздуха внутри пушки создается высокое давление, но, в отличие от обычных водометов, выбрасывается небольшое количество воды.