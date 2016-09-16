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Японец продемонстрировал смертоносную водяную пушку

11:22 16.09.2016

На YouTube-канале Asp появилось видео, на котором японский изобретатель продемонстрировал созданную им водяную пушку, способную нанести человеку серьезный вред и даже убить его.


Стоп-кадр из видео в YouTube

На ролике видно, как струя воды разбивает компакт-диск и толстое оргстекло. Кроме того, в ролике показаны чертежи устройства и описывается принцип его действия - при помощи сжатого воздуха внутри пушки создается высокое давление, но, в отличие от обычных водометов, выбрасывается небольшое количество воды.

Темы: Видео ролики, Наука и практика
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Комментарии читателей
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16.09.2016, 13:26
а как при тушении огня?

Стоит попробовать при тушении лесных пожаров.
16.09.2016, 13:12
донские шахтеры

доведут до совершенства
16.09.2016, 12:34
Илья

Ерунда. "Бахает" в упор. С такого расстояния и сжатый воздух такое же проделает.
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