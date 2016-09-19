Японцы оказались древнейшими рыболовами

Японские археологи в ходе раскопок в пещере Сакитари на острове Окинава обнаружили самые древние в мире рыболовные крючки.



Рыба в аквариуме © KM.RU, Даниил Томилов

Об этом рассказывается в статье, опубликованной в научном журнале PNAS. Ученые отметили, что люди проживали в районе архипелага Рюкю, к которому относится Окинава, уже 30-35 тысяч лет назад.

Исследователям удалось обнаружить два рыболовных крючка, сделанных из раковин морских моллюсков. Причем работа над одной из снастей так и не была завершена. Кроме того, в пещере нашли фрагменты человеческих скелетов, бусы, скребки и отщепы.

Проведенный археологами радиоуглеродный анализ показал, что возраст находок составляет порядка 22,5 тысячи лет. Обнаруженные прежде в Восточном Тиморе и в Ирландии рыболовные крючки были новее японских на одну-две тысячи лет.

Ученые уверены, что их находка является подтверждением того, что люди могли выживать в изолированных островных популяциях уже в эпоху палеолита. При этом рыбалка, скорее всего, носила в тот период сезонный характер, зависевший от миграций морской фауны: в пещере также обнаружили фрагменты еды — останки крабов, кабанов и оленей.