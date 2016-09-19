]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Японцы оказались древнейшими рыболовами

11:49 19.09.2016

Японские археологи в ходе раскопок в пещере Сакитари на острове Окинава обнаружили самые древние в мире рыболовные крючки.


Рыба в аквариуме © KM.RU, Даниил Томилов

Об этом рассказывается в статье, опубликованной в научном журнале PNAS. Ученые отметили, что люди проживали в районе архипелага Рюкю, к которому относится Окинава, уже 30-35 тысяч лет назад.

Исследователям удалось обнаружить два рыболовных крючка, сделанных из раковин морских моллюсков. Причем работа над одной из снастей так и не была завершена. Кроме того, в пещере нашли фрагменты человеческих скелетов, бусы, скребки и отщепы.

Проведенный археологами радиоуглеродный анализ показал, что возраст находок составляет порядка 22,5 тысячи лет. Обнаруженные прежде в Восточном Тиморе и в Ирландии рыболовные крючки были новее японских на одну-две тысячи лет.

Ученые уверены, что их находка является подтверждением того, что люди могли выживать в изолированных островных популяциях уже в эпоху палеолита. При этом рыбалка, скорее всего, носила в тот период сезонный характер, зависевший от миграций морской фауны: в пещере также обнаружили фрагменты еды — останки крабов, кабанов и оленей.

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.