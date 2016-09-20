Apple запатентовала обычный бумажный пакет
Корпорации Apple удалось запатентовать обычный бумажный пакет с гибкими ручками.
Фото с сайта uspto.gov
Патентная заявка была подана в марте текущего года, однако только сейчас о ней стало известно общественности. В компании называют «новое» изобретение просто сумкой, так как оно не имеет каких-либо высокотехнологичных приспособлений, вроде встроенного аккумулятора или Bluetooth-соединения.
В заявке сообщается, что «раскрывающийся бумажный пакет может включать в себя контейнер, выполненный из твердой выбеленной бумаги и не менее чем на 60% состоит из перерабатываемых материалов». Ручка этого пакета выполнена из бумажных волокон.
По словам авторов патента, большинство существующих сегодня бумажных пакетов состоят менее чем на 50% из перерабатываемых материалов, тогда как пакет Apple гораздо экологичнее.