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Apple запатентовала обычный бумажный пакет

15:26 20.09.2016

Корпорации Apple удалось запатентовать обычный бумажный пакет с гибкими ручками.


Фото с сайта uspto.gov

Патентная заявка была подана в марте текущего года, однако только сейчас о ней стало известно общественности. В компании называют «новое» изобретение просто сумкой, так как оно не имеет каких-либо высокотехнологичных приспособлений, вроде встроенного аккумулятора или Bluetooth-соединения.

В заявке сообщается, что «раскрывающийся бумажный пакет может включать в себя контейнер, выполненный из твердой выбеленной бумаги и не менее чем на 60% состоит из перерабатываемых материалов». Ручка этого пакета выполнена из бумажных волокон.

По словам авторов патента, большинство существующих сегодня бумажных пакетов состоят менее чем на 50% из перерабатываемых материалов, тогда как пакет Apple гораздо экологичнее.

Темы: Apple, Новости IT компаний
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Комментарии читателей
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20.09.2016, 17:06
srha

Современная патентная система давно неадекватна, выстроена для защиты интересов большого бизнеса, ведет к замедлению прогресса, особенно заметно это в фармацевтике, когда бизнесмены создавая искусственную монополию через патентное право, задирают цены до невозможности.
20.09.2016, 16:29
Где купить модный пакет от Apple ?

Я теперь буду покупать только самые и стильные пакеты от Apple и самые лучшие iPhone. Подскажите где их продают и можно на это оформить потребительский кредит?
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