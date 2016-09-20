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Ученые нашли в глубоководном вулкане новые формы жизни

11:41 20.09.2016

Ученые из США опубликовали первые результаты экспедиции на трехместной субмарине к подводному вулкану Кука, расположенному на глубине 4000 метров вблизи Гавайских островов.


Стоп-кадр из видео в YouTube

По данным газеты St. Louis Post-Dispatch, в ходе данной экспедиции было сделано несколько открытий. В частности, ученые обнаружили новый вид осьминога с гигантскими плавниками, а также открыли новый вид фиолетовых корралов, который назвали «Сиреневой дымкой» (Purple Haze) в честь песни Джими Хендрикса.

По словам исследователей, в районе вулкана на дне может обитать множество неизвестных науке животных. В частности, речь идет о видах, не нуждающихся в наличии света.

В будущем американские ученые намерены провести экспедиции еще к 50 подводным вулканам, находящихся в окрестностях Гавайских островов.

Темы: Видео ролики, Исследования, Исследования Мирового океана
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