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Осуществлена телепортация на рекордные 30 километров

11:16 20.09.2016

Ученые осуществили передачу информации, закодированной в частицах света, с помощью квантовой телепортации на расстояние в 30 километров.

Результаты эксперимента представлены в двух статьях, опубликованных в журнале Nature Photonics.

Квантовая телепортация через волоконно-оптические сети может значительно улучшить безопасность и прочность интернет-соединений. Однако при передаче информации на дальние расстояния необходимы независимые источники света. Проблема заключается в том, что световой пучок от одного источника после прохождения нескольких километров должен оставаться неразличимым по отношению к световому пучку из другого источника.

Чтобы решить эту проблему, две исследовательские группы независимо друг от друга разработали механизмы обратной связи и синхронизации световых сигналов специально для своих экспериментов по квантовой телепортации. В одном случае был использован свет с длиной волны, характерной для телекоммуникаций. Это позволило минимизировать скорость, при которой фотонный сигнал теряет интенсивность во время своего прохождения в оптическом волокне. Другая научная группа дополнительно использовала световой пучок с длиной волны в 795 нанометров.

Результаты эксперимента показали, что квантовая телепортация на дальние расстояния технически возможна. Ученые надеются, что их работа позволит разработать новые технологии, которые улучшат эффективность передачи закодированной в элементарных частицах информации.

Темы: Исследования, Наука и практика, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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