Томский политех создает технологию окраски драгоценных камней на реакторе

Ученые Томского политехнического университета в 2017 году создадут отечественную технологию нейтронного окрашивания драгоценных и полудрагоценных камней.



Исследовательский ядерный реактор ТПУ. Фото с сайта tpu.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заведующего лабораторией номер 33, доктора технических наук Валерия Варлачева.

«В настоящее время мы исследуем микроэлементный состав топазов из различных месторождений мира, в том числе Казахстана и Нигерии. Выбираем месторождение, с которым будем работать. В природных топазах содержится много различных микроэлементов, и мы работаем с топазами того месторождения, где они не содержат микроэлементы, из которых в результате облучения образуются долгоживущие радиоизотопы», - сказал ученый.

Также ученые проектируют и изготавливают новые облучательные устройства на реакторе, необходимые для увеличения объема переработки природных кристаллов.

«Через год сможем выйти на опытно-промышленную технологию», - сообщил Варлачев, отметив, что в России таких камней нет. По его словам, вести такие работы можно благодаря единственному за Уралом исследовательскому ядерному реактору, который принадлежит ТПУ.

«Надеемся на следующий год выйти на производительность 1-1,5 тонны кристаллов в год», - рассказал заведующий лабораторией.

Варлачев уточнил, что у вуза есть заказы на облучение камней. В свою очередь, представитель промышленного партнера проекта, компании «АЛТА» (Новосибирск), отметил, что интерес к окрашенным нейтронным способом камням проявляют больше зарубежные заказчики.

Ранее ученые ТПУ опробовали эту технологию на топазах - полудрагоценных камнях, которые в природе встречаются разных цветов, но голубой цвет, который ценится потребителями, они приобретают в результате облучения. При этом камни безопасны для их владельцев. За рубежом уже есть технологии облучения камней. Кроме того, в ТПУ ведутся исследования по радиационной модификации оптических свойств других полудрагоценных камней, например, аметистов.