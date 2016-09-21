]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Ученые предупредили о риске повторения Чернобыля и Фукусимы

11:23 21.09.2016

В скором времени может повториться катастрофа, подобная той, что произошла на Чернобыльской АЭС.


Энергоблок-1 до (слева) и после взрыва (компьютерная модель). Фото Nesnad с сайта wikimedia.org

К такому выводу пришла группа ученых из Университета Сассекса, проанализировавшая свыше 200 ядерных аварий, сообщается в журнале Risk Analysis.

Как выяснили ученые, в настоящее время предпринимаются усилия по предотвращению инцидентов с ядерными реакторами, но при этом крупные катастрофы могут происходить чаще, чем 1-2 раза за 100 лет, а несчастные случаи, например тот, что произошел на американской АЭС «Три-Майл-Айленд» в 1979 году, должны происходить чаще, чем раз в 10-20 лет.

Исследователи оценили ущерб от каждой произошедшей аварии, принимая во внимание потери имущества, страховые выплаты, штрафы и восстановление окружающей среды.

Стандартной методологии, используемой Международным агентством по атомной энергии для прогнозирования аварий и инцидентов, недостаточно, уверены авторы работы и необходимо усовершенствовать технологии, которые применяются при создании ядерных реакторов.

Темы: Исследования
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.09.2016, 11:51
Имя_мое

Удивительно как публикация данных исследования, совпала с решением построить АЭС Хинкли Пойнт. Топорно работают их местные британские лоббисты, невооруженным взглядом видно
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.