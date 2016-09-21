Ученые предупредили о риске повторения Чернобыля и Фукусимы

В скором времени может повториться катастрофа, подобная той, что произошла на Чернобыльской АЭС.



Энергоблок-1 до (слева) и после взрыва (компьютерная модель). Фото Nesnad с сайта wikimedia.org

К такому выводу пришла группа ученых из Университета Сассекса, проанализировавшая свыше 200 ядерных аварий, сообщается в журнале Risk Analysis.

Как выяснили ученые, в настоящее время предпринимаются усилия по предотвращению инцидентов с ядерными реакторами, но при этом крупные катастрофы могут происходить чаще, чем 1-2 раза за 100 лет, а несчастные случаи, например тот, что произошел на американской АЭС «Три-Майл-Айленд» в 1979 году, должны происходить чаще, чем раз в 10-20 лет.

Исследователи оценили ущерб от каждой произошедшей аварии, принимая во внимание потери имущества, страховые выплаты, штрафы и восстановление окружающей среды.

Стандартной методологии, используемой Международным агентством по атомной энергии для прогнозирования аварий и инцидентов, недостаточно, уверены авторы работы и необходимо усовершенствовать технологии, которые применяются при создании ядерных реакторов.