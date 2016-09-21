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NASA анонсировало удивительное открытие на Европе

14:07 21.09.2016

Агентство NASA анонсировало пресс-конференцию, на которой пообещала рассказать об удивительном открытии, сделанном на спутнике Юпитера Европе.


Роботы «Криобот» и «Гидробот» в океане Европы (представление художника). Фото с сайта nasa.gov

Анонс мероприятия доступен на официальном сайте аэрокосмического агентства. В нем сообщается, что пресс-конференция состоится 26 сентября.

Ожидается, что ученые представят результаты уникальной миссии по наблюдению за Европой с помощью телескопа «Хаббл», новые данные которого указывают на удивительную активность, связанную с подповерхностным океаном Европы.

В настоящее время этот спутник Юпитера считается одним из самых перспективных объектов Солнечной системы для существования инопланетной жизни. Причиной этого является наличие огромного океана жидкой воды, который скрыт под ледяной корой спутника. Этот океан похож на земные океаны по своему химическому составу и физическим свойствам, что увеличивает шансы на существование в нем жизни.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, NASA
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