«Открытие недели»: запрещенная при Петре I резная икона

Икона, по мнению специалистов, была изготовлена в XVII–XVIII вв



Фото с сайта tsu.ru

Проект Музея археологии и этнографии ТГУ «Открытие недели» продолжает знакомить с уникальными экспонатами, не вошедшими в постоянную экспозицию. На этот раз в витрине проекта – резная икона «Иоанн Богослов в молчании», одна из тех, которые были запрещены указом Святейшего Синода при Петре I.

Икона, сохранившаяся в фондах музея ТГУ, по мнению специалистов, была изготовлена в XVII–XVIII вв. Традиция деревянной резной иконы, или, как ее называли на Руси, иконы на рези, пришла из Византии вместе с христианством. Однако после раскола XVII века началось уничтожение деревянной церковной скульптуры и резной иконы.

- Впервые официальный запрет на объемные деревянные изображения был принят при императоре Петре I в 1722 году, - рассказывает сотрудница Музея археологии и этнографии ТГУ Жанна Зайцева. – Согласно указу Святейшего Синода, было запрещено изготовление и употребление в церквях резных икон. Это объяснялось борьбой с «латинянством», которое сопровождалось гонениями на объемные изображения святых.

Еще раз резные иконы попали под запрет в 1832 году при Николае I. Однако истребить полностью это искусство не удалось. Некоторые изделия сохранились в семьях старообрядцев и тайных скитах раскольников, другие – в Сибири и на Русском Севере, где продолжались традиции деревянной резной иконы.

Изображение Иоанна Богослова «в молчании» появляется в русской иконописи со второй половины XVI века. Его характерная особенность – это жест святого, подносящего один или два пальца к губам в знак безмолвия.

– Принято считать, что в основе подобной иконографии лежат заключительные слова Евангелия от Иоанна: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг», – говорит Жанна Зайцева. – На основе этого текста и многочисленных евангельских свидетельств, подчеркивавших особую близость ко Христу его «любимого ученика», сформировался образ Иоанна Богослова, мистика и тайновидца, причастного к неизреченной божественной мудрости, которую нельзя знать непосвященным.

По словам специалистов, определенное влияние на сложение иконографического типа могла оказать и аскетическая традиция монахов-исихастов, считавших, что приобщение к божественной мудрости достигаются только через непрерывную безмолвную молитву. Поэтому жест Иоанна Богослова мог напоминать не только о его причастности к тайным знаниям, но и о безмолвии как о единственно возможном пути их обретения.

Увидеть резную икону можно в витрине проекта «Открытие недели», которая находится у входа в Музей археологии и этнографии ТГУ.

«Открытие недели» – проект Музея археологии и этнографии имени В.М. Флоринского, ориентированный на популяризацию истории и традиционной культуры сибирских народов. Примерно раз в две недели в специальной витрине, расположенной у входа в музей, прямо в холле университета, появляется интересный экспонат, не вошедший в основную выставку. Сейчас в фондах музея находится около 300 тысяч единиц хранения, в том числе и уникальные экспонаты, например, уже представленные в рамках проекта старообрядческая икона Святого Христофора и 5–7-тысячелетний каменный топор, найденный при строительстве университета.