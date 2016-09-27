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Опубликован снимок гейзера на потенциально обитаемом спутнике Юпитера

10:50 27.09.2016

Телескоп «Хаббл» зафиксировал на Европе, спутнике Юпитера, водяные гейзеры.


Изображение с сайта nasa.gov

По словам сотрудников NASA, высота выбросов достигает 200 километров, а расположены гейзеры в районе южного полюса спутника. Вероятно, после выброса жидкость снова падает обратно на спутник, считают ученые.

За этим спутником Юпитера, который является одним из основных кандидатов на источник внеземной жизни в Солнечной системе, ученые наблюдали 15 месяцев. За время изучения, спутник транзитом проходил по диску Юпитера, и это позволило отследить три нерегулярных случая активности гейзеров. Проведенные наблюдения, по мнению специалистов, делают возможным исследования подледного океана Европы без бурения. 

Темы: Космические исследования и открытия, NASA
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