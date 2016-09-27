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Роскосмос продемонстрировал на видео зондирование Земли

10:21 27.09.2016

Роскосмос опубликовал видео, на котором продемонстрировано дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ).


Стоп-кадр из видео в YouTube

Данные технологии предназначаются для широкого круга пользователей. В частности, это незаменимый инструмент изучения и постоянного мониторинга нашей планеты, который помогает эффективно использовать и управлять ее ресурсами.

Технологии ДЗЗ, разработанные АО «Российские космические системы», а также методики использования этих данных, позволяют предложить решения для обеспечения безопасности, а также повышения эффективности разведки и добычи природных ресурсов, внедрения новых практик в сельское хозяйство, предупреждения чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий, охраны окружающей среды и контроля над изменением климата. 

Темы: Космические исследования и открытия, Роскосмос
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