Роскосмос продемонстрировал на видео зондирование Земли

Роскосмос опубликовал видео, на котором продемонстрировано дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ).



Стоп-кадр из видео в YouTube

Данные технологии предназначаются для широкого круга пользователей. В частности, это незаменимый инструмент изучения и постоянного мониторинга нашей планеты, который помогает эффективно использовать и управлять ее ресурсами.

Технологии ДЗЗ, разработанные АО «Российские космические системы», а также методики использования этих данных, позволяют предложить решения для обеспечения безопасности, а также повышения эффективности разведки и добычи природных ресурсов, внедрения новых практик в сельское хозяйство, предупреждения чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий, охраны окружающей среды и контроля над изменением климата.