«Вы готовы умереть? Тогда вы кандидат на отправку»

Илон Маск рассказал землянам, как намерен спасти их, переселив на Марс



Стоп-кадр из видео в YouTube

Илон Маск рассказал землянам, как намерен спасти их, переселив на Марс и построив для этого целый флот гигантских ракет. Правда, сам он лететь в никуда боится. Население, затаив дыхание, ловило каждое слово Маска.

Основатель компании SpaceX Илон Маск на Международном астронавтическом конгрессе в мексиканской Гвадалахаре рассказал о планах компании SpaceX по колонизации Марса и превращению человечества в мультипланетную цивилизацию, сообщает «Газета.ру».

«Марсианское» выступление Маска давно ожидалось и широко анонсировалось: ученые, журналисты да и просто поклонники бизнесмена гадали, о каких новых прожектах он расскажет и не умерит ли свои амбиции по освоению Солнечной системы, особенно после недавнего взрыва ракеты Falcon.

Оказывается, для полноценного освоения Марса амбициозному предпринимателю потребуется всего лишь тысяча космических кораблей, способных перевозить около ста человек.

Ранее Маск неоднократно делал заявления, что считает единственным шансом на выживание человечества превращение его в мультипланетную цивилизацию. Для этого необходимо колонизировать Солнечную систему, и начать нужно именно с Марса. Как пояснил Илон Маск в своем выступлении, условия на Венере и Меркурии слишком суровые, спутники планет-гигантов находятся слишком далеко, а на Луне нет необходимого количества ресурсов. На сегодняшний день Марс — это единственный кандидат на первое внеземное поселение людей. Цель SpaceX — это создание на Красной планете полностью автономного поселения людей.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день стоимость отправки одного человека на Марс приближается к $10 млрд. Макс считает, что полноценная колонизация станет возможна при стоимости полета в один конец в несколько сотен тысяч долларов, что сравнимо со стоимостью типичного частного жилого дома в США.

«Билет должен стоить пару сотен тысяч долларов», — уточнил Маск.

Для подобного удешевления полетов человечеству необходимо решить множество проблем, связанных с доставкой грузов на Красную планету. Это возможность дозаправки в космосе, перерабатываемость и пополнение ресурсов, а также создание топлива на самом Марсе. Также Маск подчеркнул, что все элементы марсианской экспансии должны быть многоразовыми. «Боинг-747 стоит около $90 млн, однако мы покупаем на него билет и летим, потому что «Боинг» может летать много раз, — пояснил предприниматель свою основную идею. — Если ракету делать не многоразовую, то стоимость запуска сразу возрастает в пять раз».

Пока план по созданию поселения выглядит следующим образом. После завершения основных работ по усовершенствованию ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy компания займется проектированием и разработкой новой сверхтяжелой ракеты, условно названной Mars Vehicle. Это будет двухступенчатая ракета.

В качестве топлива и окислителя ракета-носитель будет использовать пару метан — кислород, так как метан возможно производить на Марсе и его не так сложно хранить, как другие виды топлива.

Первая ступень будет производиться из композитного углеродного волокна. Высота ее составит 77 м, диаметр — 12 м. Это на 2 м больше, чем основание знаменитой ракеты «Сатурн-5», доставившей астронавтов на Луну. Mars Vehicle будет способен поднять 550 тонн полезной нагрузки против 135 тонн у «Сатурна-5». В качестве двигателя ракета-носитель будет использовать новейшие двигатели Raptor. Маск подчеркивает, что на данный момент это самый мощный ракетный двигатель, превосходящий по тяге двигатель Falcon 9 Merlin в три раза. На первой ступени будет установлено 42 таких двигателя, семь из которых, центральных, будут иметь управляемый вектор тяги для маневрирования.

Кстати, 26 сентября 2016 года были проведены первые стендовые испытания Raptor. Испытания прошли успешно.

Второй же ступенью марсианской ракеты будет тот самый космический корабль, что доставит колонистов на Красную планету. Пока условно корабль называется Interplanetary Transport System (Межплпнетная транспортная система). Он будет иметь высоту 49,5 м, диаметр 17 м и массу около 150 тонн. Планируется, что космический корабль сможет перевозить около ста человек в достаточно комфортных условиях. «Планировка как на лайнере. Скучно на борту не будет», — пояснил Илон Маск.

По проекту сначала Mars Vehicle доставляет межпланетный корабль на промежуточную орбиту. Затем первая ступень спускается обратно на стартовую площадку и производит повторный старт с топливным баком, который предназначается для заправки марсианского челнока на земной орбите. Возможно, что подобных заправочных рейсов потребуется несколько. После этого межпланетный транспорт может отправляться к Красной планете.

При приземлении аппарат не использует парашюты, а садится на собственных двигателях. Это делает возможным его использование почти на любых телах Солнечной системы. Межпланетный транспорт — это многоразовый корабль, который будет совершать регулярные рейсы между Землей и Марсом.

По оценкам SpaceX, достаточно около 7% первоначального запаса топлива, чтобы челнок смог вернуться обратно с Марса.

Маск считает, что со временем стоимость подобных перелетов будет снижаться, а время в пути — сокращаться. Среднее время перелета между планетами Илон Маск оценивает в 115 суток, а в дальнейшем возможно его сокращение до 88 суток. Запуски межпланетных транспортеров планируется осуществлять в периоды противостояния Земли и Марса. По словам Маска, для создания полностью автономного марсианского поселения потребуется около 1 тыс. межпланетных кораблей, каждый из которых должен будет совершить 10–15 рейсов. Всего корабли должны будут перевезти около 1 млн человек.

На реализацию проекта по переселению 1 млн человек на Марс, по оценкам SpaceX, должно уйти от 40 до 100 лет.

Илон Маск оценивает уровень необходимых инвестиций в $2 млрд в год. Деньги планируется собирать за счет спонсорских и партнерских программ, а также краудфандингом.

Однако Маск замечает, что Interplanetary Transport System может летать гораздо дальше Марса. Теоретически такие транспортеры могли бы добраться до астероидов, спутников планет-гигантов и даже до Плутона. Все, что для этого нужно сделать, это создать сеть космической дозаправки. Фактически, поэтапно пополняя запасы топлива на космических «заправочных станциях», межпланетный транспорт может долететь куда угодно, поясняет Маск.

Также Илон Маск напомнил, что в планах SpaceX на 2018 год — запуск совместной с NASA беспилотной миссии Red Dragon с последующей посадкой на поверхность Марса. Red Dragon — это модифицированная версия корабля Dragon V2. Старт планируют осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy.

После презентации основателю SpaceX было задано множество вопросов о месте сборки ракет, возможности работы в SpaceX, радиации и даже способах очистки марсианских пустынь от продуктов человеческой жизнедеятельности.

Представителя NASA интересовало, откуда будут производиться запуски и где будут собираться такие большие ракеты, ведь доставить такую махину грузовым транспортом не представляется возможным. Маск ответил, что первые запуски будут осуществляться с площадки 39А, а собираться ракета будет на месте старта из комплектующих.

Девушку Анастасию из России интересовало, как можно получить работу в компании Маска. Но оказалось, что тут серьезные барьеры ставит американское законодательство и министерство обороны.

На вопрос о том, будет ли этот перелет в один конец, Маск привел пример с первыми колонистами в Америке. Многие из них остались на континенте, но некоторые вернулись в Старый Свет. У любого марсианского колониста должна быть возможность вернуться на Землю. Нужно лишь оплатить стоимость обратного билета.

Никакой специальной подготовки будущим колонистам не потребуется. Условия на борту будут весьма комфортными. Касательно опасности межпланетной радиации, Маск пояснил, что занимается разработкой инженерной стороны вопроса перелета. Возможно, к моменту ее завершения появятся новые технологии защиты. Тем более что опасность представляет в основном радиация во время солнечных выбросов. В любом случае 100 дней перелета дадут несмертельную дозу облучения, считает предприниматель.

Несмотря на всеобщее обожание, к концу встречи умные вопросы технологического характера стали иссякать. Так, одна девушка спросила, может ли подняться на сцену и расцеловать Маска, другой гость Астронавтического конгресса почему-то решил задать вопрос о беспилотных автобусах. «Сегодня я отвечаю только на вопросы про космос», — отшутился предприниматель, отказавшись и целоваться на сцене.

В своем выступлении Маск подчеркнул, что важно заниматься популяризацией Марса. Возможно, это бы подтолкнуло мировое сообщество к конкуренции и сотрудничеству. На вопрос о личном участии в переселении на Марс Илон Маск ответил, что первые перелеты будут связаны с повышенным риском для участников.

Он не хотел бы подвергать свою жизнь такой опасности, так как боится оставить компанию без руководства.

Маск осознает всю опасность первых перелетов на Марс. «Вы готовы умереть? Тогда вы кандидат на отправку. Вероятность погибнуть высока для первой миссии», — пояснил бизнесмен, не сказав, где и как вообще предполагается выживать первым колонистам на Марсе.

Напомним, что после пожара на стартовом комплексе компания SpaceX обещает возобновить полеты своих ракет уже в ноябре 2016 года.

Автор: Вячеслав Авдеев