Ученые назвали марсианское плато Тавмасия потенциально обитаемым

Американские ученые считают, что плато Тавмасия (Thaumasia Planum) на Марсе может быть обитаемым.



Фото: ESO/M. Kornmesser

Такие выводы были сделаны после изучения географии, минералогии и химии данной области, сообщается в Journal of Geophysical Research: Planets. Основная часть данных, с которыми работали ученые, была получена при помощи аппарата Mars Odyssey Orbiter.

Тавмасия образовалась в результате вулканической деятельности, при этом регион напомнил авторам работы щитовые вулканы Гавайев. Кроме того, в этом районе была найдена большая концентрация серы и калия, присутствие которых может указывать на наличие в этом регионе воды в одном из ее агрегатных состояний.