]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Ученые назвали марсианское плато Тавмасия потенциально обитаемым

13:13 28.09.2016

Американские ученые считают, что плато Тавмасия (Thaumasia Planum) на Марсе может быть обитаемым.


Фото: ESO/M. Kornmesser

Такие выводы были сделаны после изучения географии, минералогии и химии данной области, сообщается в Journal of Geophysical Research: Planets. Основная часть данных, с которыми работали ученые, была получена при помощи аппарата Mars Odyssey Orbiter.

Тавмасия образовалась в результате вулканической деятельности, при этом регион напомнил авторам работы щитовые вулканы Гавайев. Кроме того, в этом районе была найдена большая концентрация серы и калия, присутствие которых может указывать на наличие в этом регионе воды в одном из ее агрегатных состояний. 

Темы: Гипотезы, открытия, Космические исследования и открытия
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.