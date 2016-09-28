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Ученые раскрыли механизм убийства сибирской язвой

11:37 28.09.2016

Ученые создали трехмерную карту экзотоксина сибирской язвы, показывающую, каким образом он проникает в клетки и вызывает их гибель.


Трехмерная карта токсина сибирской язвы. Фото: Fabre et al.

Данное вещество действует подобно конвейерной ленте и позволяет токсичным ферментам непрерывно течь через клеточные мембраны, сообщается в Journal of General Physiology.

Возбудителем сибирской язвы является микроорганизм Bacillus anthracis, который выделяет токсин, состоящий из белков LF (lethal factor), EF (edema factor) и защитного антигена PA. Эти ферменты связаны друг с другом и проникают внутрь клеток инфицированного организма через мембранные пузырьки (эндосомы). Семь или восемь PA образуют пору в эндосоме, выпуская в цитоплазме клетки токсины LF и EF. При этом последние, чтобы пройти через поры, должны развернуть свою структуру.

Ученые использовали крио-электронную микроскопию, которая и позволила создать трехмерную карту комплекса LF и PA непосредственно перед началом процесса транслокации через пору.

В результате выяснилось, что каждая молекула LF не только связана с PA, но и соединена со своим соседом по часовой стрелке.

Ученые считают, что взаимодействия между LF удерживают токсины и предотвращают их преждевременное разворачивание.

Когда первая молекула летального фактора входит в пору, ее сосед начинает следовать прямо за ней, а другие белки занимают освобожденные места на ободке поры, что приводит к непрерывному потоку веществ через нее. 

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире, Открытия в области медицины и здоровья
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