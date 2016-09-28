Blackberry больше не будет самостоятельно производить телефоны

Компания Blackberry прекращает разработку и выпуск собственных мобильных телефонов.



Изображение с сайта blackberry.com

Работа над мобильными устройствами перейдет к партнерам компании, а сама Blackberry сосредоточится на создании программного обеспечения, сообщает Engadget со ссылкой на финансовый отчет компании.

По мнению главы Blackberry Джона Чена, данное решение позволят повысить эффективность инвестированных средств. «Мы достигаем переломной точки нашей стратегией. Наша финансовая основа сильна, и мы сосредоточимся на нашем ПО», - заявил он.