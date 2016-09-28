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Blackberry больше не будет самостоятельно производить телефоны

16:56 28.09.2016

Компания Blackberry прекращает разработку и выпуск собственных мобильных телефонов.


Изображение с сайта blackberry.com

Работа над мобильными устройствами перейдет к партнерам компании, а сама Blackberry сосредоточится на создании программного обеспечения, сообщает Engadget со ссылкой на финансовый отчет компании.

По мнению главы Blackberry Джона Чена, данное решение позволят повысить эффективность инвестированных средств. «Мы достигаем переломной точки нашей стратегией. Наша финансовая основа сильна, и мы сосредоточимся на нашем ПО», - заявил он.

Темы: Мобильные телефоны, Мобильные устройства, Новости IT компаний, Смартфоны и коммуникаторы
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Комментарии читателей
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28.09.2016, 17:37
Европеец

Blackberry я очень любил. Был у меня в 2007-2010 годах когда смартфоны еще не были так распространены и совершенны. Главное - это был хороший гаджет для е-майлов.
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