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Американский космодром на мысе Канаверал уйдет под воду

11:28 29.09.2016

Расположенный неподалеку от мыса Канаверал космический центр Кеннеди (космодром NASA) уйдет под воду из-за глобального потепления.


Фото с сайта wikimedia.org

Повышение уровня Мирового океана угрожает существованию большинства стартовых площадок и комплексов, однако расположение на береговой линии необходимо для обеспечения безопасности населенных пунктов, сообщает Gizmodo со ссылкой на представителей американского космического агентства.

В настоящее время NASA строит дамбы, где это возможно, а отдельные важные учреждения переносятся вглубь страны. При этом отмечается, что если глобальное потепление не прекратится, то США потеряют существующие комплексы.

Ученые из Университета Флориды убеждены, что эта проблема игнорировалась до недавнего времени, а опасность стала очевидной после прохождения урагана «Сэнди», который нанес повреждения космическому комплексу, а некоторые участки суши полностью исчезли под водой.

Сейчас основную опасностью для центра Кеннеди представляют повышение уровня моря и увеличение энергии волны. В следующий раз, по мнению специалистов, под ударом может оказаться двухполосная дорога.

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования Мирового океана, NASA
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Комментарии читателей
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29.09.2016, 12:07
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Зачем США космодром на мысе Канаверал, если их астронафты летают на МКС на российских Союзах ?
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