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Сотрудник Apple раскрыл подробности работы над iPhone 8

12:18 29.09.2016

Сотрудник Apple рассказал журналистам подробности о работе над новым смартфоном Apple, который предположительно получит название iPhone 8.


© KM.RU, Алексей Белкин

По словам работника израильского офиса компании, Apple планирует отказаться от промежуточной модели iPhone 7s. Его коллеги работают над радикальным редизайном гаджета, и поэтому он получит название iPhone 8. В частности, инженеры планируют избавиться от рамок вокруг дисплея, сообщает Business Insider.

При этом другие сотрудники офиса отказались уточнять, над какими проектами они работают, а охранник отогнал журналистов от здания. Знакомый с несколькими работниками компании инженер из Cisco отметил, что в Израиле Apple занимается «железом».

По данным MacRumors, новый смартфон от Apple выйдет в 2017 году и будет полностью сделан из стекла. Он получит безрамочный экран, а датчик отпечатков пальцев, динамик и фронтальная камера будут вмонтированы в дисплей.

В начале сентября Apple представила новые iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Гаджеты получили закругленный корпус из стекла и алюминия, а также переработанную кнопку Home с распознаванием силы нажатия и Taptic Engine. Смартфоны имеют два динамика и защиту от воды и пыли по стандарту IP 67. При этом устройства лишились 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Теперь они подсоединяются через порт Lightning.

Темы: Apple, iPhone, Новости IT компаний, Смартфоны и коммуникаторы
Источник: «Лента.ру»
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