Самый быстрый велосипед установил новый рекорд скорости

Инженер из Канады Тодд Рейчарт установил новый рекорд скорости на созданном им велосипеде Aerovelo Eta.



Стоп-кадр из видео в YouTube

На чемпионате в Неваде ему удалось развить скорость свыше 144 километров в час, сообщает Popular Mechanics.

Развить такую скорость велосипеду позволяет особая оболочка из композиционного материала, которая уменьшает сопротивление воздуха. Предыдущий рекорд, также принадлежащий Рейчарту, был поставлен в 2015 году и составил порядка 72 километров в час.