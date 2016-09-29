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Самый быстрый велосипед установил новый рекорд скорости

12:13 29.09.2016

Инженер из Канады Тодд Рейчарт установил новый рекорд скорости на созданном им велосипеде Aerovelo Eta.


Стоп-кадр из видео в YouTube

На чемпионате в Неваде ему удалось развить скорость свыше 144 километров в час, сообщает Popular Mechanics.

Развить такую скорость велосипеду позволяет особая оболочка из композиционного материала, которая уменьшает сопротивление воздуха. Предыдущий рекорд, также принадлежащий Рейчарту, был поставлен в 2015 году и составил порядка 72 километров в час.

Темы: Гаджеты, Видео ролики, Гаджеты
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