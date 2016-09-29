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Ученые назвали сроки исчезновения британского английского

19:19 29.09.2016

Ученые Йоркского университета пришли к выводу, что британский английский диалект исчезнет через 50 лет, а на его место придет мультикультурный лондонский вариант языка.


Англоязычная литература © KM.RU, Илья Шабардин

Исчезновение классического варианта языка исследователи связывают с его глобальной ролью, в частности, влиянием карибских, западноафриканских и азиатских сообществ, живущих на территории современного Лондона, сообщает The Telegraph.

Прогнозируемые изменения могут коснуться исключительно фонетики, но не грамматики языка. Так, исчезнет глухой зубной щелевой звук th, на место которого, в зависимости от слова, придут f, d или v. Вследствие этого, thick, например, превратится в fick.

Звук u везде заменится на oo. Например, duke превратится в dook, а news - в nooze, beauty - в booty. Ученые считают, что упрощение фонетики приведет к тому, что ряд слов будет произноситься одинаково, например, wed и red, paw и pool.

Также отмечается, что уменьшится и число звуков в слове. Сокращению подвергнется консонантный комплекс (сочетание нескольких согласных без гласных между ними). Например, в text исчезнет последняя t и слово превратится в tex.

По мнению специалистов, изменение фонетики классического британского диалекта является естественным развитием английского языка.

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Комментарии читателей
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29.09.2016, 20:25
Европеец

После 40 лет без контакта с русским языком - я был в шоке как он изменился.
Не считаю это плохим или хорошим явлением - просто это так.
..
В Англии много диалектов с разным произношением. Но для меня самй лучший английский это когда по английски говорит немец. Эта версия языка очень понятна любому неангличанину, они говорят грамотно и произносят четко.
Самая худшая версия - это когда по английски говорит испанец или португалец. Один мой друг из Португалии скрестил английское I have с немецким Ich habe и произносил это "И ХАВЭ".
29.09.2016, 20:05
Боб

А когда рязанский диалект исчезнет?
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