Ученые назвали сроки исчезновения британского английского

Ученые Йоркского университета пришли к выводу, что британский английский диалект исчезнет через 50 лет, а на его место придет мультикультурный лондонский вариант языка.



Англоязычная литература © KM.RU, Илья Шабардин

Исчезновение классического варианта языка исследователи связывают с его глобальной ролью, в частности, влиянием карибских, западноафриканских и азиатских сообществ, живущих на территории современного Лондона, сообщает The Telegraph.

Прогнозируемые изменения могут коснуться исключительно фонетики, но не грамматики языка. Так, исчезнет глухой зубной щелевой звук th, на место которого, в зависимости от слова, придут f, d или v. Вследствие этого, thick, например, превратится в fick.

Звук u везде заменится на oo. Например, duke превратится в dook, а news - в nooze, beauty - в booty. Ученые считают, что упрощение фонетики приведет к тому, что ряд слов будет произноситься одинаково, например, wed и red, paw и pool.

Также отмечается, что уменьшится и число звуков в слове. Сокращению подвергнется консонантный комплекс (сочетание нескольких согласных без гласных между ними). Например, в text исчезнет последняя t и слово превратится в tex.

По мнению специалистов, изменение фонетики классического британского диалекта является естественным развитием английского языка.