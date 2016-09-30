Apple уличили в передаче телефонных номеров пользователей полиции

Эксперты по безопасности обвинили Apple в хранении телефонных номеров пользователей и передаче их в правоохранительные органы.



Изображение с сайта theintercept.com

По данным издания The Intercept, когда пользователь iPhone связывается со своими контактами через iMessage, приложение посылает запрос на серверы «яблочной» компании чтобы определить, отправить ли адресату сообщение по интернету или по SMS.

Данная информация с указанием даты и времени отправки хранится в Apple в течение 30 дней. При этом в Apple подтвердили, что эти данные могут быть переданы в правоохранительные органы.

Общение в iMessage, отмечают в Apple, полностью безопасно, так как переписка защищена сквозным шифрованием. Также с февраля прошлого года компания ввела двухступенчатую верификацию аккаунта в iMessage и FaceTime.

При этом отметим, что в августе 2016 года специалисты по безопасности из Университета Джонса Хопкинса нашли способ взломать iMessage. Уязвимость позволила получить доступ ко всей переписке между двумя пользователями, а также пересылаемым изображениям и видео.