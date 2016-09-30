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Apple уличили в передаче телефонных номеров пользователей полиции

10:26 30.09.2016

Эксперты по безопасности обвинили Apple в хранении телефонных номеров пользователей и передаче их в правоохранительные органы.


Изображение с сайта theintercept.com

По данным издания The Intercept, когда пользователь iPhone связывается со своими контактами через iMessage, приложение посылает запрос на серверы «яблочной» компании чтобы определить, отправить ли адресату сообщение по интернету или по SMS.

Данная информация с указанием даты и времени отправки хранится в Apple в течение 30 дней. При этом в Apple подтвердили, что эти данные могут быть переданы в правоохранительные органы.

Общение в iMessage, отмечают в Apple, полностью безопасно, так как переписка защищена сквозным шифрованием. Также с февраля прошлого года компания ввела двухступенчатую верификацию аккаунта в iMessage и FaceTime.

При этом отметим, что в августе 2016 года специалисты по безопасности из Университета Джонса Хопкинса нашли способ взломать iMessage. Уязвимость позволила получить доступ ко всей переписке между двумя пользователями, а также пересылаемым изображениям и видео. 

Темы: Apple, iPhone, Компьютерная безопасность, Смартфоны и коммуникаторы
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Комментарии читателей
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30.09.2016, 12:16
gvozd

Общение в iMessage, отмечают в Apple, полностью безопасно, так как переписка защищена сквозным шифрованием
-
классический новояз оруелла. вся инфа из американских источников им пронизана.
сквозное шифрование - это шифрование в канале связи.
какой смысл в шифровании и паролях в канале связи, если на стороне эппл все расшифровывается и передается куда надо?
курам на самех и ведь многие верят.
30.09.2016, 11:22
железяка

Мдя, а у Макрасофт есть фонарик бесплатный для мобильников, который определяет локализацию сетей вай-фай и передает им, типа для улучшения работы...
Только непонятно - какое дело макрософту до чужих точек доступа, особенно если учесть, что военные и спецслужбы также используют подобные точки доступа? И пусть там все с шифрованием, но мы ведь знаем, что и мобильником можно дистанционно управлять и передавать данные
Таким образом, вполне, может работать и шпионская сеть - передавая через чужие мобильники и аккаунты свои данные!
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