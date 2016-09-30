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Nintendo снова запускает в продажу оригинальную приставку Dendy

12:23 30.09.2016

Компания Nintendo решила возобновить продажи легендарной игровой приставки Nintendo Famicom, неофициальный аналог которой продавался в России под брендом Dendy.


Стоп-кадр из видео в YouTube

По информации The Verge, с 10 ноября в продаже появится мини-версия этой приставки, которая также оснащена 8-битным процессором и обладает пиксельной графикой.

Стоимость консоли составит порядка 60-65 долларов (6000-6500 иен). Из игр на ней будут предустановлены Super Mario, Pac-Man и Ninja Gaiden.

Темы: Игры, Компьютерные игры, Новости IT компаний
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