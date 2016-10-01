Теорию заселения Америки вновь опровергли

Первые люди жили на территории современных Чили и Аргентины еще 16 тысяч лет назад, что опровергает популярную гипотезу о заселении Америки.



Исследованный учеными регион Южной Америки. Изображение: plos.org

Посвященное этому исследование археологов из Буэнос-Айреса опубликовано в журнале Plos One, кратко о нем сообщает Fox News Latino.

Ученые обнаружили на Южном конусе (южная часть Южной Америки) такие свидетельства пребывания древнего человека, как кости и останки животных, которые погибли в результате деятельности человека и, вероятно, представляли собой орудия и предметы быта древних людей. Возраст находок определен при помощи радиоуглеродного анализа.

Ранее специалисты неоднократно находили такие артефакты, свидетельствующие о пребывании человека в Южной Америке, которые древнее аналогичных следов в Северной. Первая находка подобного рода была открыта в 1980-х годах на юге Чили в Монте-Верде.

Популярная гипотеза заселения Америки предполагает, что древний человек попал на континент не позже 23 тысяч лет назад по древнему перешейку, существовавшему на месте Берингова пролива. Затем эти люди расселились по всему континенту.

В частности, на территории Северной Америки обнаружено менее 10 стоянок, где человек находился более 13,2 тысячи лет назад. Однако если бы люди продолжили расселение по территории Южной Америки, вплоть до, к примеру, Южного конуса, то на своем пути они оставили бы следы древних стоянок, которые учеными до сих пор не обнаружены. Это означает, что заселение континента могло начаться не с его северной части, как предполагает популярная гипотеза, а иным путем.