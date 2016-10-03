Тайна древних славян: на пороге разгадки

Общий предок славян гаплогруппы R1a жил на Русской равнине около пяти тысяч лет назад

Напомним основные выводы первой части исследования по поиску современных потомков древних венетов и венедов.

Мы начали поиск их потомков с северной части Италии, куда, на адриатическое побережье, по свидетельствам античных историков, были депортированы энеты, они же венеты, которые были защитниками Трои.

Они были предположительно славянами, поскольку, опять же по свидетельствам античных историков, были родственны восточно-европейским, «северным» или «прибалтийским» венедам, и рассматривались как славяне и те, и другие.



После рассмотрения гаплогрупп, из предполагаемых основных регионов обитания в древности и соответствующих датировок, было логичнее всего заключить, что венеты и венеды, если они были действительно славянами, относились к гаплогруппе R1a.

Если так, то следующий вопрос сводится к тому, к какой из ветвей гаплогруппы R1a или к какому субкладу относились венеты и венеды. Если ответ на этот вопрос может быть получен, тогда современные носители этого субклада обретают в известной степени свое историческое прошлое.

Здесь надо понимать, что перед нами целая цепь допущений, каждое из которых может оказаться неверным. И античные историки могли ошибаться или фантазировать, выводя венетов из числа защитников Трои, относя их к славянам, принимая их родство с венедами (которые бесспорно были славянами), и мы можем ошибаться, приписывая венетам-венедам гаплогруппу R1a.

Поэтому важно найти зацепки, которые пусть косвенно, но подтверждают, что мы на правильном пути. И такие зацепки нашлись…

Оказалось, что те немногие итальянские гаплотипы гаплогруппы R1a, которые были получены в протяженном, 67-маркерном формате, или были типированы на «глубокие снипы», практически все оказались северного происхождения, из славянских регионов. Это – северо-евразийская ветвь (СEA, снип Z92), балто-карпатская ветвь (БК-1 и БК-2), восточно-карпатская ветвь (ВК), северо-карпатская ветвь (СК-1), центрально-евразийская ветвь (ЦЕА-1), западно-карпатская ветвь (ЗК-1 и ЗК-2), западная евразийская ветвь (ЗEA), балтийская ветвь (субклад L366).



Дополнительную зацепку дали гаплотипы из Сербии и Боснии, что важно, поскольку по настойчивым (но не признанным в «официальной истории») сообщениям балканских, славянских историков, на протяжении десятков и сотен лет, балканские славяне принимали участие в защите Трои, и вообще принимали активные боевые действия в Малой Азии в период до нашей эры. Особенно обширные исследования проводятся в этом направлении сербскими историками.

Результат оказался неожиданным – все шесть протяженных сербских гаплотипов в базе данных IRAKAZ оказались из северо-карпатской ветви (СК-1). Оттуда же оказались 12 гаплотипов Боснии (СК-1) из 14 (два других – балтийский L366 и балто-карпатский БК-1). Из десяти гаплотипов хорват – семь балто-карпатских (БК-2), и по одному восточно-карпатский, западно-карпатский и центрально-европейский (M458). Такое относительное обилие гаплотипов северо-карпатских и прочих карпатских ветвей на Адриатике позволяет по-новому взглянуть на относительный избыток карпатских гаплотипов и в Италии (включая балто-карпатские) – 10 гаплотипов из двадцати, то есть половина.

Связка между прибалтийскими территориями и Адриатическим побережьем уже не кажется чем-то надуманным, к тому же при наличии описаний античными историками такой связки. Вряд ли кто с порога такую связь будет отрицать, да и на основании чего? Поэтому принимаем за рабочую гипотезу то, что гаплотипы перечисленных ветвей гаплогруппы R1a могут быть потомками древних венедов-венетов. Осталось определить датировки происхождения этих ветвей (точнее, времена, когда жили их общие предки), и кто сейчас входит в эти ветви, какие доминирующие популяции, из каких стран. Основные результаты такого анализа оказались весьма неожиданными.



Во-первых, как уже было указано, на Адриатике (Балканы и Италия) представлены или даже доминируют балтийские, северные (северо-карпатские и северо-евразийские) и карпатские ветви, в которых в основном представлены славяне (поляки и русские; есть и украинцы с белорусами, но у них пока уровень определения гаплотипов невысок).



Во-вторых, эти славянские ветви имеют древних общих предков, которые жили в III тыс. до н.э., II тыс. до н.э., I тыс. до н.э. Никаких разговоров о «зарождении славян» в первых веках нашей эры, и тем более в середине I тыс. н.э. и быть не может. Общие предки современных (преимущественно) славянских ветвей гаплогруппы R1a жили примерно 4900 лет назад, в начале III тыс. до н.э.



В-третьих, выделить из ветвей гаплогруппы R1a какую-то специфическую «венедскую ветвь» не представляется возможным. Во всех балтийских, северных, карпатских ветвях преобладают поляки и русские, в меньшей степени немцы, еще в меньшей степени украинцы и белорусы, остальные разбросаны по всей Европе в относительно минорных количествах, и не являются по сути репрезентативными в балтийских, карпатских и северных ветвях гаплогруппы R1a, наиболее вероятных потомков венедов и венетов.



В-четвертых, как следствие третьего, большинство современных поляков, русских, немцев, украинцев, белорусов гаплогруппы R1a могут рассматриваться как потомки венедов и венетов, хотя родство между венетами и венедами остается проблематичным из-за малого количества носителей протяженных гаплотипов гаплогруппы R1a в Италии.



Итак, кто могли быть первыми венетами Трои и Адриатики (согласно античным историкам), если это было во второй половине II тыс. до н.э., и если они относились к гаплогруппе R1a?



Субклад Z280 гаплогруппы R1a образовался примерно 4900 лет назад. Это так называемый «субклад Русской равнины». На него приходится 30% от всех носителей гаплогруппы R1a в базе данных IRAKAZ, содержащей 4768 гаплотипов с выявленными снипами или ветвями гаплогруппы. Остальными главными субкладами гаплогруппы R1a являются скандинавский Z284 (27%), европейский M458 (17%), юго-восточный Z93 (14%) и европейский северо-западный L664 (9%).



Иначе говоря, общий предок славян гаплогруппы R1a, а именно они составляют большую часть субклада Z280, жил на Русской равнине около 5000 лет назад. Общий предок северо-евразийского субклада Z92 жил более чем за тысячу лет до троянской войны, и его потомки, с потомками двух основных нисходящих субкладов вполне могли составить контингент венетов – кроме, конечно, самых молодых субкладов на диаграмме выше.



Итак, если субклад R1a-Z92 действительно венедский, его общий предок жил в III тыс. до н.э., а его дочерние ДНК-линии 3800-3200 лет назад, то есть во II тыс. до н.э, то это не противоречит показаниям античных историков. А если субклад R1a-CTS3402 действительно венедский, то его общий предок жил примерно в середине II тыс. до н.э., и его три дочерние ДНК-линии – в начале и в конце I тыс. до н.э.



Старшая ДНК-линия (субклад YP237) в настоящее время включает потомков в основном из Польши (34%), России (18%), Германии и Литвы (по 8%), остальные гаплотипы (32% от всех) разбросаны по 16 регионам, в среднем по 2% на регион.



Вторая старшая линия (субклад Y33) имеет сходную в принципе структуру, где польские гаплотипы опять самые многочисленные (24% от всех), далее идут Германия 13%) и затем Хорватия, Словакия, Россия и Венгрия (по 8%), остальные – единичные, разбросаны по десятку регионов (в среднем по 3% на регион).



Младшая ДНК-линия (субклад Y2613) имеет большой перевес по этническим русским (67%), далее идет Финляндия (14%), остальные распределены по пяти регионам (по нескольку процентов на регион), причем польских и германских гаплотипов не найдено.

Так что отнесение венедских гаплотипов от конца I тыс. до н.э. к Германии опять безосновательно. Они имеют восточно-славянское происхождение, причем там почти исключительно выступают предки этнических русских. За исключением самой молодой ветви, основу венедских (условно, для балто-карпатской ветви) гаплотипов представляют предки современных поляков (24-34%). Предки современных этнических русских там тоже активно участвовали (18% и 8%, соответственно).



Принимая во внимание, что именно балто-карпатские гаплотипы (по современному распределению в Европе) наибольшим образом представлены на Адриатике (Хорватия, Сербия) и в Италии (хотя статистика там совершенно мала), есть определенная вероятность, что это и есть потомки древних венетов-венедов.



Восточно-карпатская ветвь Y2902 в настоящее время включает потомков в основном из России (47%, или 95 человек из 204, для которых известны страны, где жили предки согласно семейным генеалогиям), Польши (14%), Германии и Украины (по 7%), остальные гаплотипы – единичные, распределенные по десятку регионов (в том числе три гаплотипа в Италии). В нижестоящем субкладе Y2910 участники проекта, заявившие себя как русские, составляют 95% от всех (5% – украинцы).

Так что отнесение венедских гаплотипов от середины I тыс. до н.э. к Германии опять безосновательно, если венедский субклад – восточно-карпатской гаплогруппы R1a. Они имеют преимущественно восточно-славянское происхождение.



Северо-карпатская (СК-1) ветвь S18681 в настоящее время включает потомков в основном из России, Польши и Боснии (по 20%), Германии и Сербии (по 10%), остальные гаплотипы – единичные, распределенные по десятку регионов. В «параллельном» субкладе L1280 русских всего 5%, украинцев 9%, немцев 13%, и больше половины поляков (56%).

Таким образом, если северо-карпатская ветвь действительно венедская, то ее общий предок жил в середине I тыс. до н.э., и венетами времен Трои они вряд ли могли быть. Далее, обе молодые ветви северо-карпатской ветви образовалась в начале нашей эры, и могли представлять «венедов Тацита». Но это вряд ли были «германцы», как предполагал Тацит, это были в основном предки нынешних поляков (субклад L1280, более молодой) и русских, поляков и боснийцев (субклад S18681, более старый).



Германские гаплотипы в западно-карпатской ветви не представлены. За исключением английской подветви, почти все гаплотипы славянские (Польша, Словакия, Чехия, Россия, Украина).

Анатолий Клёсов, доктор химических наук, профессор, эксперт проекта «Переформат»