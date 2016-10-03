Российские ученые создали защиту для космической обсерватории «Спектр-УФ»

Ученые Научно-исследовательского института прикладной математики и механики (НИИ ПММ) Томского государственного университета разработали систему защитных конструкций для исследовательского спутника «Спектр-УФ».



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Орбитальная обсерватория предназначена для работы в ультрафиолетовом диапазоне спектра, недоступном для наблюдения с Земли. Космический телескоп позволит ученым проводить исследования наиболее загадочных стадий эволюции Вселенной, изучать раннюю эволюцию звезд типа Солнца, а также физико-химический состав планетных атмосфер в Солнечной системе и за ее пределами.

От крупных техногенных осколков, которые отслеживаются с Земли, МКС и другие исследовательские объекты уводят посредством маневров. Но и частицы даже самого малого диаметра 1,5-2 мм представляют серьезную опасность. Двигаясь со скоростью 8 километров в секунду, они способны повредить спутник или и вовсе вывести его из строя. Для защиты от таких атак на корпус космических аппаратов устанавливают специальные экраны. К ним предъявляются два основных требования – прочность и легкость.

Чтобы максимально обезопасить космический телескоп, его создатели обратились в НИИ ПММ ТГУ. Именно здесь находятся две из пяти российских баллистических установок, позволяющих в наземных условиях имитировать воздействие различных элементов осколочно-метеороидной среды на космические аппараты.

- При помощи теоретических расчетов удалось подобрать оптимальный способ защиты баков спутника, он заключается в установке двух преград – защитного экрана и металлической сетки, которая первой встречает атакующие частицы и дробит их, – рассказывает Александр Герасимов. – Затем была проведена серия практических экспериментов – производились выстрелы из легкогазовой пушки металлическими частицами весом 0,3 грамма (в соответствии с ТЗ) со скоростью 8 км в секунду по преградам.

Результаты испытаний подтвердили, что конструкция, предложенная учеными ТГУ, обеспечивает максимально эффективную защиту корпусу спутника. Остатки фрагментов, раздробленные сеткой попадают на экран и рассеиваются, не нанося ущерба космическому аппарату. Добавим, что запуск исследовательского спутника, созданного совместными усилиями России и Испании, запланирован на май 2021 года.

Работу над проектом «СПЕКТР-УФ» возглавляет Россия, но также в нем участвуют Германия и Испания. Предполагается, что эта космическая обсерватория будет единственным крупным инструментом для ультрафиолетовых исследований после завершения работы космического телескопа Hubble, срок службы которого должен закончиться примерно через два года.