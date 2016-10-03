]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

NASA снова задумалось о покупке мест на российских «Союзах»

11:34 3.10.2016

Агентство NASA снова задумалось о покупке на 2019 год мест на российских «Союзах» для полетов на Международную космическую станцию.


Фото с сайта nasa.gov

По информации издания ArsTechnica, сейчас в Космическом центре имени Линдона Джонсона ведется дискуссия о возможности приобретения этих мест. Отмечается, что в NASA не уверены, что частные компании смогут обеспечить США пилотируемыми кораблями до 2019 года.

Такой пессимизм связан с неудачами компании SpaceX. По мнению экспертов, решение о покупке «Союзов» может быть принято в декабре, после президентских выборов в США.

При этом в NASA отмечают, что с Роскосмосом переговоры на эту тему еще не начались. Напомним, что с 2011 года США летают на МКС исключительно на российских «Союзах», а стоимость одного места для астронавта в пилотируемом корабле составляет 81,7 миллиона долларов.

Последний контракт был заключен в феврале 2015 года, когда NASA купило шесть мест для своих астронавтов. Данное решение было принято в качестве страховки на случай, если у Boeing и SpaceX появятся трудности с испытаниями новых коммерческих пилотируемых кораблей.

Темы: Космические исследования и открытия, Международная космическая станция, NASA
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.10.2016, 13:01
Пора вводить санкции на полёты англосаков в космос.

На Земле они уже всё изгадили.
Изгадят и в космосе.
03.10.2016, 12:58
Они

Свои ракеты доработают и космическому таксисту придется жить на одну пенсию.
03.10.2016, 12:57
Игорь

Согласен с МВИ, только цену поднять не на 30%, а минимум на 100! Ничего личного, только бизнес!..
В конце концов, закон рынка: если ты вызываешь такси, плату определяет таксист, а если он приглашает, цена - твоя, все очень просто!
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.