NASA снова задумалось о покупке мест на российских «Союзах»

Агентство NASA снова задумалось о покупке на 2019 год мест на российских «Союзах» для полетов на Международную космическую станцию.



Фото с сайта nasa.gov

По информации издания ArsTechnica, сейчас в Космическом центре имени Линдона Джонсона ведется дискуссия о возможности приобретения этих мест. Отмечается, что в NASA не уверены, что частные компании смогут обеспечить США пилотируемыми кораблями до 2019 года.

Такой пессимизм связан с неудачами компании SpaceX. По мнению экспертов, решение о покупке «Союзов» может быть принято в декабре, после президентских выборов в США.

При этом в NASA отмечают, что с Роскосмосом переговоры на эту тему еще не начались. Напомним, что с 2011 года США летают на МКС исключительно на российских «Союзах», а стоимость одного места для астронавта в пилотируемом корабле составляет 81,7 миллиона долларов.

Последний контракт был заключен в феврале 2015 года, когда NASA купило шесть мест для своих астронавтов. Данное решение было принято в качестве страховки на случай, если у Boeing и SpaceX появятся трудности с испытаниями новых коммерческих пилотируемых кораблей.