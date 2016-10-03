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NASA показало на видео работу марсохода-экскаватора

17:27 3.10.2016

NASA опубликовало ролик, на котором демонстрируется робот RASSOR (Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot).


Стоп-кадр из видео в YouTube

RASSOR предназначен для добычи полезных ископаемых на других планетах. По информации Gizmodo, устройство было создано специалистами из Космического центра Кеннеди, которые прозвали его «синим воротничком» (blue collar robot).

Отмечается, что данный робот представляет собой прототип системы для сбора необходимых компонентов для синтеза воды, кислорода и ракетного топлива. С его помощью ученые намерены решить проблему перевозки тяжелых грузов во время космических миссий.

RASSOR, по словам разработчиков, не является типичным марсоходом со множеством сложных и хрупких инструментов. Он может раскапывать грунт при помощи небольших колес, а также возвращаться в исходное положение, если его опрокинуть.

По расчетам, скорость передвижения RASSOR будет в 5 раз больше, чем у марсохода Curiosity, а время автономной работы составит порядка 16 часов. 

Темы: Видео ролики, Космические исследования и открытия, Наука и технологии, NASA
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Комментарии читателей
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03.10.2016, 19:16
Келми

Что-то, смотрю, все дружно забыли, что НАСА обещала 26 сентября обнародовать сенсацию!!
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