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Минобороны опубликовало самые зрелищные пуски ракет

15:34 4.10.2016

Минобороны РФ по случаю Дня Космических войск представило ролик, в котором показаны пуски ракет за последние несколько лет.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Как отмечает «Российская газета», зрелище получилось завораживающее, яркое и по-настоящему праздничное.

Например, в ролике можно увидеть, как на космодроме Плесецк в Архангельской области готовится к испытанию и взмывает ввысь новая ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2ПП». Как в лучах заката взлетает «Союз-2» и рассекает ночное небо гигантская красавица «Ангара-А5».

Напомним, 4 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Космических войск. Именно в этот день 59 лет назад произошло эпохальное событие, положившее начало космической эры всего человечества - с космодрома Байконур был запущен первый искусственный спутник Земли. Его подготовку, запуск и управление в орбитальном полете осуществляли воинские формирования, впоследствии ставшие основой современных Космических войск России.

Темы: Вооружения в России, Видео ролики, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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04.10.2016, 18:00
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зрелищные - это когда они падают и взрываются, по тому что делают их воры и рукожопы.
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