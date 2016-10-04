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Генетики нашли доказательства божественного происхождения китайцев

10:06 4.10.2016

Генетики из Центрального южного университета в Китае нашли доказательства того, что чуть меньше половины китайцев являются потомками легендарных императоров Ян-ди (или Шэнь-нун) и Хуан-ди, которым приписывалось божественное происхождение.


Желтый император. Фото с сайта wikimedia.org

Свои выводы ученые представили в препринте, опубликованном в репозитории bioRxiv.org.

В 2014 году была опубликована работа, согласно которой 40 процентов китайцев являются потомками трех «супер-прародителей», живших во время неолита, когда началось развитие земледелия. Такой вывод основан на наличии в популяции трех часто встречающихся гаплотипов (наследуемых вместе вариантов генов) в Y-хромосоме: O3a1c, O3a2c1 и O3a2c1a. Исследователи решили выяснить, могут ли эти гаплотипы изначально принадлежать первым китайским императорам.

Ученые, изучив мифы и исторические записи, выяснили, что, согласно легендам, большинство китайских фамилий происходят от правителей Ян-ди и Хуан-ди. Генетики взяли образцы ДНК у 2415 мужчин, которые были разделены на несколько групп в соответствии с их фамилиями: Цзян (происходящая от императора Ян-ди), Ин и Цзи (обе от Хуан-ди). В последнюю группу вошло сразу несколько фамилий, которые, как считается, родственны мифологическому герою-мятежнику Чи Ю, наследнику Ян-ди.

Установлено, что среди носителей гаплотипа O3a1c чаще встречались фамилии, связанные с Ян-ди, а среди носителей O3a2c1a — фамилии, связанные с Хуан-ди. Гаплотип O3a2c1 оказался характерен для людей из четвертой группы. Таким образом, ученым, по их словам, удалось связать трех «супер-прародителей» с древними правителями Китая. Однако генетическая разница между различными группами при этом остается незначительной, поэтому нельзя прийти к однозначным выводам.

Хуан-ди — один из первых императоров Китая, который считается предком всех китайцев и основателем даосизма. Ян-ди или «огненный император» является самым высоким божеством в традиционном для Китая культе Солнца, а также покровителем земледелия и медицины. Историки считают, что оба правителя существовали как реальные исторические личности, однако позднее стали героями мифов.

Темы: Гипотезы, открытия, Китай, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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04.10.2016, 11:59
А. В.

Пракитайцы -- культура Луньшань (18 -- 16 вв. до н. э.). Поздне-родоплеменной союз.
Гипотетически соответствует квази-исторический эпохе "династии" Ся. Однако позднейшая китайская традиция наворотила на ся-луньшаньцев бог знает какое количество мифов.
04.10.2016, 11:50
Россиянин

Теперь поскольку это доказано мы должны молится и поклонятся китайцам. Надо приносить им дары нефть, газ, древесину, золото, платину. Тогда они смилуются над нами и мы будем жить хорошо.
04.10.2016, 11:08
Ююю

Хуан Ди - Иван Динь линь (длинный).
В Китае живут только китайцы? И они потомки русских? А традиция у императоров держать подданых на расстоянии, ни на что не намекает?
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