Биологи доказали разрушительное влияние формальдегида на клеточные белки

Группа ученых под руководством Анатолия Житковича, профессора патологии из университета Брауна, провела исследование, которое показало, что формальдегид не только повреждает ДНК и нарушает деление клеток, но также способствует и накоплению в клетках поврежденных белков.



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Работа была опубликована в журнале American Journal of Pathology.

По словам Житковича, формальдегид следует считать куда более опасным, так как он не только повреждает ДНК, но и наносит обширный вред белкам. С одной стороны, повреждение белков может ухудшить стрессовый ответ и репарацию ДНК, а с другой - накапливание поврежденных белков может привести к неправильной работе и гибели клеток.

В рамках исследования был проведен эксперимент с тремя типами клеток человеческих легких, на которые воздействовали с помощью формальдегида.

Результат оказался аналогичный тому, как если бы эти клетки подвергались сильному перегреву. Обнаружить накопление поврежденных белков ученым удалось при помощи защитных процессов, пытавшихся уничтожить нагромождения белков до того, как те убьют клетку.

Анатолий Житкович полагает, что открытие его группы позволяет объяснить, почему формальдегид токсичен для нервной системы. В нервных клетках ДНК не делится, а это означает, что, теоретически, они не должны страдать от воздействия формальдегида, но если в них будет накапливаться «испорченный» белок, то это может привести к различным заболеваниям, включая болезнь Альцгеймера.