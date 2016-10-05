В России планируют штрафовать за пиратство в Интернете

Власти планируют ввести в России систему штрафов для пользователей нелегального контента. Такая система широко используется в Европе. За скачивание пиратской музыки или фильмов граждане платят персонифицированный штраф.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал советник президента по вопросам развития Интернета Герман Клименко: «Я не видел ни законопроекта, ни решения, у кого-то на столе лежащего. Я слышал об этом только от журналистов».

Эксперт сообщил, что такая практика применяется в Германии. Также он подчеркнул, что россияне пока не готовы к штрафам за нелегальное скачивание фильмов.

«Мне кажется, мы пока не переварили лично блокировку доменов. Наше законодательство на текущий момент блокирует домены, мы не можем с зеркалами разобраться. Нам пока не до усиления или ослабления регуляторики», — добавил Клименко.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России якобы обсуждается возможность введения штрафов для людей, которые нелегально скачивают фильмы. Согласно публикациям, нарушителей будут определять по IP-адресу.