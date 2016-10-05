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В России планируют штрафовать за пиратство в Интернете

09:29 5.10.2016
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Власти планируют ввести в России систему штрафов для пользователей нелегального контента. Такая система широко используется в Европе. За скачивание пиратской музыки или фильмов граждане платят персонифицированный штраф.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал советник президента по вопросам развития Интернета Герман Клименко: «Я не видел ни законопроекта, ни решения, у кого-то на столе лежащего. Я слышал об этом только от журналистов».

Эксперт сообщил, что такая практика применяется в Германии. Также он подчеркнул, что россияне пока не готовы к штрафам за нелегальное скачивание фильмов.

«Мне кажется, мы пока не переварили лично блокировку доменов. Наше законодательство на текущий момент блокирует домены, мы не можем с зеркалами разобраться. Нам пока не до усиления или ослабления регуляторики», — добавил Клименко.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России якобы обсуждается возможность введения штрафов для людей, которые нелегально скачивают фильмы. Согласно публикациям, нарушителей будут определять по IP-адресу. 

Темы: Россия, Интернет в России
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Комментарии читателей
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05.10.2016, 12:45
SL

Правительство просто уничтожает Россию как интеллектуальное государство. Вы заплатите мне ту зарплату, которую получают трудящиеся в нормальный цивилизованных странах, я поставлю лицензионный софт, а так просто очередной виток обворовывания граждан России. ПОЗОР ПРАВИТЕЛЬСТВУ!!!
05.10.2016, 12:24
gvozd

Такая система широко используется в Европе.
-
неа, не используется.
франция и германия единственные кто установили этот концлагерь в интернете.
это подразумевает тотальную слежку за общением людей в интернете - нужна полная демократия..

жаль, что рф угодливо следует американскому законодательству в этой области, которое не соответствует ни сути происходящего, ни реалиям 21го века.
05.10.2016, 12:09
Да

это просто очередная стрижка баранов. Нефтяная река превращается в ручей и новое российское "дворянство" всех мастей начинает придумывать всё новые и новые поборы, теперь уже с населения. От общественных механизмов контроля за властью россияне отказались добровольно, теперь терпите.. это ещё далеко не всё. Запретят например аборты... прекрасно, из бесплатной услуги перейдёт в платную и крышуюмую большими людьми. Закон Яровой - побор с пользователей интернетом и мобильной связью. Платон - тут вроде и так всё понятно.
От запрета качать контент не перестанут, но какое раздолье для правоохранителей и прикормленных адвокатов потрясти население.
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