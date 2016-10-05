В озере Восток в Антарктиде найдена неизвестная форма жизни

В подледном озере Восток в Антарктиде российские исследователи обнаружили неизвестную ранее бактерию.



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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заведующего лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова Сергея Булата.

Неизвестная ранее науке бактерия получила название «w123-10». Она обладает генетической структурой, которая на 86% совпадает с уже известными организмами. С точки зрения генетики, этого достаточно, чтобы признать ее уникальной.

Напомним, что 5 февраля 2012 года российские ученые и буровики пробились через почти 4-километровый ледовый слой к водам озера Восток. Тогда были взяты первые пробы воды, в которой обнаружили следы живых организмов.