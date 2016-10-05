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Найденного в древней гробнице воина-грифона назвали «властелином колец»

12:03 5.10.2016

Международная группа археологов опубликовала первые результаты исследования предметов, которые были найдены в могиле умершего 3500 лет назад воина-грифона.


Фото с сайта uc.edu

Согласно информации на сайте Университета Цинциннати (США), захоронение было найдено в прошлом году в руинах города Пилоса на юго-западе Греции. В нем были обнаружены останки человека из высшего сословия. Предположительно, человек мог был жрецом или правителем.

Название воин-грифон он получил потому, что в могиле была обнаружена пластинка из слоновой кости с изображением этого мифического существа. Кроме того было найдено множество различных драгоценных предметов. Например, сосуды из серебра и золота, украшенный золотом бронзовый меч, бусы, ожерелье, печати и коллекция золотых колец.

Четыре кольца привлекли наибольшее внимание ученых и они назвали найденного воина «властелином колец».

На одном из них запечатлена сцена типичного для того времени развлечения - прыжки через быка, на другом изображены пять женщин вокруг у алтаря на берегу моря. На третьем кольце показана держащая жезл богиня в окружении птиц, а на четвертом кольце, вероятно, ритуальная сцена.

Эти кольца выполнены очень искусно даже по современным меркам - сейчас для создания таких изделий ювелиры пользуются микроскопами и электроинструментами, отмечают специалисты.

Ученые считают, что воин-грифон мог принадлежать к микенской или минойской цивилизации.  

Темы: Археология, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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