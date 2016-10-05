Представлена уникальная 3D-панорама Помпей до извержения вулкана

Европейским специалистам удалось воссоздать цифровую копию дома в Помпеях и показать, какими красочными были жилища древних римлян до момента, когда они стали жертвами проснувшегося вулкана.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Для создания реконструкции были использованные данные археологов и компьютерное 3D-моделирование.

В период с 2011 по 2012 год археологи проводили сканирование хорошо сохранившихся руин городского округа для того, чтобы потом воссоздать картину жизни жителей Помпей незадолго до извержения. Ученые нашли перекрытия полов, а также изучили остатки акведуков, пекарни и прачечной. Среди других находок имеются внутренние бассейны, статуи и, что удивительно, останки оригинальной эмали, которая и позволила сделать вывод о цветовой палитре внутреннего убранства жилищ влиятельных людей того времени.

Созданная реконструкция включает в себя большой дом, который принадлежал богачу по имени Цецилий Лукундус.

Напомним, что в 79 году н.э. извержение Везувия разрушило несколько римских поселений. В общей сложности это извержение унесло жизни более 1000 людей.