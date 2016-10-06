В далекой галактике обнаружена первая «блуждающая» черная дыра

В далекой галактике GJ1417+52, находящейся в созвездии Волопаса, астрономам удалось обнаружить первую потенциальную «блуждающую» черную дыру.



Фото с сайта nasa.gov

GJ1417+52 находится от Земли на расстоянии 4,5 миллиардов световых лет. По данным астрономов, она содержит в себе две черных дыры - сверхмассивную (находится в самом центре) и среднюю черную дыру массой в примерно 10 тысяч Солнц. Последняя получила название XJ1417+52, сообщается на сайте arxiv.org.

Как выяснили астрономы из Университета Тулузы, XJ1417+52 «блуждает» по окраинам галактики. Открытие подобного объекта стало большой удачей, так как в момент наблюдений эта черная дыра разрывала звезду и поглощала большие количества материи, испуская мощнейшие пучки рентгеновского излучения, отмечают ученые. По завершению «обеда» яркость этого объекта снизилась в 14 раз, и сейчас его нельзя увидеть в телескопы.