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В далекой галактике обнаружена первая «блуждающая» черная дыра

15:03 6.10.2016

В далекой галактике GJ1417+52, находящейся в созвездии Волопаса, астрономам удалось обнаружить первую потенциальную «блуждающую» черную дыру.


Фото с сайта nasa.gov

GJ1417+52 находится от Земли на расстоянии 4,5 миллиардов световых лет. По данным астрономов, она содержит в себе две черных дыры - сверхмассивную (находится в самом центре) и среднюю черную дыру массой в примерно 10 тысяч Солнц. Последняя получила название XJ1417+52, сообщается на сайте arxiv.org.

Как выяснили астрономы из Университета Тулузы, XJ1417+52 «блуждает» по окраинам галактики. Открытие подобного объекта стало большой удачей, так как в момент наблюдений эта черная дыра разрывала звезду и поглощала большие количества материи, испуская мощнейшие пучки рентгеновского излучения, отмечают ученые. По завершению «обеда» яркость этого объекта снизилась в 14 раз, и сейчас его нельзя увидеть в телескопы. 

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 17:36
SL

Когда у народа России появляется возможность кушать колбасу, подобные новости исчезну вместе с дырами. ПОЗОР ПРАВИТЕЛЬСТВУ!
06.10.2016, 16:27
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

В российском бюджете таких чёрных дыр завались: РосНАНО, Скольково, СуперПуперДжет, Олимпиада, ЧМ, Кавказ, Крымнаш, Донбасс, Сирия, виолончели, ...
06.10.2016, 15:29
Algol

Если есть кометоподобные галактики (наш фильм) то логически можно было догадаться что есть еще такого типа черные дыры.
К возникновению нашей солнечной системы эти дыры не имеют никакого отношения.
Если бы они приблизились - то часть какой то области - минисектор - был бы вырван из собственного гравитационного поля тогда еще молодой галактики.
Фильм составлен 5 лет назал ))))))))))))))))
Все комментарии (4)
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