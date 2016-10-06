Нобелевская премия по химии присуждена за синтез молекулярных машин

Нобелевскую премию по химии за 2016 год получат Жан-Пьер Саваж, Джеймс Фрезер Стоддарт и Бернард Лукас Феринга за разработку и синтез молекулярных машин.



Изображение с сайта nobelprize.org

Ученые получат награду за исследование, в котором им удалось вывести молекулярные машины из состояния равновесия, в результате чего стало возможно контролировать их движения. Данные соединения представляют собой миниатюрную версию двигателей. Устройства могут стать основой для новых материалов, датчиков и систем хранения энергии, сообщается на сайте премии.

Напомним, что первый шаг на пути к созданию молекулярной машины был осуществлен в 1983 году Саважем, который соединил две кольцевые молекулы и получил цепь, называемую катенаной. В данной системе молекулы соединены не ковалентной связью, а механической (это позволяет им относительно свободно двигаться).

В 1991 году Стоддарт создал первый ротаксан - класс соединений, который состоит из молекулы гантелевидной формы и циклической молекулы, «надетой» на нее. В свою очередь Бернард Лукас Феринга разработал молекулярный двигатель.

В 2016 году сумма денежного вознаграждения составит 8 миллионов шведских крон (примерно 953 тысяч долларов).